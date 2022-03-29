نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة مباشرة الدراسة في سفير 2 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم وزارة التعليم السعودية الدعم لطلاب الابتعاث ، من خلال منصة وتطبيق رقمي علي أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة باسم سفير ، وهو البرنامج المنوط بنظيم خطط الدراسة ومتابعة التقدم والحضور والتحصيل ، كما يعني البرنامج بتنظيم الشؤون المالية للطلبة المبتعثون بالخارج ، ومن خلال مقالنا اليوم عن طريقة مباشرة الدراسة في سفير 2 ، نقدم لكم خطوات المباشرة في عملية الدراسة لطلاب الابتعاث ، و كيفية عمل خطة الدراسة ، كذلك نستعرض كيفية اصدار الضمان المالي ، كذلك يمكنكم التعرف علي خطوات التسجيل في برنامج مسار الابتعاث عبر نظام سفير الرقمي.

طريقة مباشرة الدراسة في سفير 2

يمكن لطلاب الابتعاث التعرف علي خطوات مباشرة الدراسة في سفير 2 عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم السعودية علي الإنترنت أو اتباع الخطوات التالية :

أولاً يتم انشاء حساب للطالب في بوابة الطالب. يتم الدخول علي خدمة مباشرة الدراسة بعد وصول طالب الابتعاث لدولة الدراسة. يشترط حصول الطالبة علي قرار الابتعاث قبل استعمال الخطة. يقوم النظام بعرض الاشتراطات والاحكام الملزمة للطالب في حال استعمال الخدمة. بعدها يتابع باستكمال كافة البيانات اللازمة وإرفاق المستندات المطلوبة منه. يتابع للمبتعث بتسليم النموذج إلي الملحقية الثقافية التي تشرف علي دولة دراسته.

كما يتيح سفير طلب ابتعاث طالب مكافأة الدراسة الخدمات الدراسية ، بالإضافة لتقديم خدمات الإلكترونية تمكن الراغب بالدراسة في الخارج من الحصول أي إعانات يحتاجها الطالب طوال مسيرته في البعثة الدراسية.

عمل خطة الدراسة في سفير 2

بعد أن يصدر للمبتعث طلب بداية الدراسة يبدأ في اعدد خطة الدراسة عبر برنامج سفير الطلبة كالآتي :

الدخول الى خدمة خطة دراسية من مبوب الخدمات دراسية في بوابة الطالب. يتم استعراض المراحل دراسية المضافة اليا بعد قبول طلب بدأ الدراسة. إضافة جميع التفاصيل المتعلقة بالخطة بالترتيب كالآتي : تفاصيل المرحلة : نظم الدراسة للمرحلة ، و نوع الدراسة ، وعدد الساعات الإجمالي المطلوبة لإكمال المرحلة وتفاصيل أخرى.

بيانات الفترات : اجراء تعديل المرحلة لإضافة الفصول او السنوات الدراسية وفتراتها. تسجيل المواد للدراسة : القيام بتسجيل المواد بهدف إضافة بيانات وتفاصيل المواد المقرر دراستها في الفصل او السنة الدراسية المحددة.

و سفير الخريجين بوابة إلكترونية توفر قناة اتصال مباشرة بين جهات التوظيف المختلفة وطلاب الدراسة بالخارج ، حيث يمكن البحث عن موظف على منصة سفير من خلال قاعدة بيانات المبتعثين.

اصدار الضمان المالي في نظام سفير

يمكن لطالب الابتعاث التقديم علي الضمان المالي عبر سفير بشرط إتمام عملية خطة الدراسة كالآتي :

الدخول لخدمة الضمان المالي في بوابة سفير.

سيتم عرض المراحل الدراسية المضافة في الخطط.

يتم اختيار المرحلة المطلوب تخصيص الضمان المالي لها.

بعدها سيعرض النظام الفصول والسنوات التي سيغطيها الضمان المالي خلال السنة أو الفصل الدراسي.

علي الطالبة اختيار الفصل وتقديم الطلب إلي الملحقية الثقافية لإتمام إجراءات الضمان المالي.

بعد ذلك سيعرض النظام جهات اتصال الجامعات ، ويتقوم الملحقية بإرسال الضمان المالي عبرها آليا عند القبول.

يستطيع الطلبه طباعة الضمان المالي عبر بوابته الخاصة عند اغلاق الطلب.

التقدم بطلب استفسار غير تقني

تقدم بوابة سفير الاستفسار عن تساؤلات مبتعثي الدراسات كالآتي :

عبر حساب المبتعث الخاص علي المنصة إلكترونيا من قائمة الخدمات الشخصية.

يقوم بعدها بإرسال الاستفسار مباشرو إلي الجهة المختصة بالملحقية.

يختار تصنيف ونوع الاستفسار ” دراسي – شؤون ثقافية واجتماعية – مالي واداري – استفسار للملحق …”.

يتم كتابة وصف الاستفسار ورفع الملفات الداعمة إن وجدت والضغط علي إرسال.

تقديم بلاغ دعم فني

يمكن لصاحب الحساب طلب دعم فني في المشاكل التقنية عن طريق سفير كالآتي :

من صفحة الرئيسية للمنصة سفير 2 بحسابه. اختيار خدمة طلب دعم فني. تعبئة جميع الخانات المطلوبة والمعلومات الشخصية. تصنيف البلاغ والوصف. إرفاق صورة من المشكلة التي يوجهها. الضغط علي إرسال البلاغ.

ومن خلال صفحة الخدمات يمكن فتح ملف ابتعاث دراسة عن طريق البوابة الإلكترونية.