موعد صرف حساب المواطن لشهر رمضان 1443 حساب المواطن لشهر أبريل موعد إيداع الدفعة 53

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عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن لشهر رمضان 1443 موعد إيداع الدفعة 53 من حساب المواطن، من أكثر المواعيد التي يزداد عنها البحث يوماً بعد يوم، حيث يستفيد من برنامج حساب المواطن ملايين المستحقين للدعم، ويعد برنامج حساب المواطن من أهم برامج الحماية الاجتماعية داخل المملكة، والذي تم تفعيله بغرض حماية الأسر الفقيرة من تبعات عمليات الإصلاح الاقتصادي داخل المملكة.

ويهدف البرنامج إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً من خلال توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالطريقة التي تؤدي إلى ترشيد الاستهلاك، كما يهدف البرنامج إلى توجيه الدعم لمستحقيه وفق الشروط والضوابط الموضوعة، وتوزيع الدعم بشكل عادل على الفئات الأكثر احتياجاً.

موعد صرف حساب المواطن لشهر رمضان 1443

من المقرر أن يتم إيداع الدفعة 53 من برنامج حساب المواطن راتب شهر رمضان 2022 في اليوم العاشر من شهر أبريل، وكما هو معروف فأن موعد صرف حساب المواطن يكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، مالم يصادف يوم الصرف عطلة رسمية، وإذا صادف عطلة رسمية يتم تقديم الموعد أو تأخيره ليوم واحد، ومن المقرر أن يتم إيداع المبالغ المستحقة في حسابات المستفيدين يوم الأحد بتاريخ 09\09\1443 الموافق 10\04\2022.

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شروط استحقاق دعم حساب المواطن

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية باستثناء ابن وابنة المواطنة السعودية والزوج والزوجة غير السعودية بشرط أن تكون حاملة لبطاقات التنقل.

يجب أن يكون المستفيد مقيم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارجها مدة تتجاوز 90 يوم في آخر 12 شهر.

ألا يكون مقيم في أحد دور الإيواء والرعاية.

ألا يكون المستفيد من ذوي الأملاك أو لديه سجل تجاري.

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رابط استعلام حساب المواطن

يتم الاستعلام عن صدور نتائج الأهلية للدفعة 53 من برنامج حساب المواطن إلكترونياً، ويتم ذلك بعدة خطوات سهلة وبسيطة وهذه الخطوات كالتالي:-

الدخول على الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن ca.gov.sa.

بعد الدخول على حسابك في البرنامج قم بالنقر على أيقونة “حالة الاستحقاق”.

بعد الدخول يمكنك معرفة حالة الدفعة الحالية وتفاصيل الدفعات السابقة.

طريقة تقديم اعتراض على نتائج الأهلية

يتم تقديم اعتراض على نتائج الأهلية بشكل إلكتروني عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج. ثم الضغط على أيقونة دراسة الأهلية ومنها يتم الضغط على أسباب عدم أهلية المستفيد الرئيسي أو التابع. وفي آخر خطوة يتم تقديم الاعتراض بعد تصحيح سبب عدم الأهلية.