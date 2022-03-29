نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم دعم ريف للبهارات وهل يشمله الدعم الريفي أم لا؟.. تعرف على شروط التسجيل في www.mewa.gov.sa في المقال التالي
كم دعم ريف للبهارات هو محط سؤال الكثير، حيث يقدم برنامج ريف الدعم لكثير من الأسر المنتجة ، حيث يهدف برنامج ريف إلى الارتقاء بقطاع الزراعة ومساعدة المزارع، ويقدم ريف الدعم إلى كثير من المنتجات مثل التمر، واللبن، والورد، والكثير من المحاصيل البعلية، والفواكه، كما يتضمن تربية النحل ودعم العسل، سنتناول من خلال موقع ثقفني الإجابة علي كم دعم ريف للبهارات؟ في السطور التالية.
كم دعم ريف للبهارات
برنامج ريف الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، لتحسين قطاع الزراعة، لا يشتمل على دعم البهارات أو القهوة، ولكن من الممكن أن تضعه ريف في مخططها خلال الأشهر القادمة.
شروط التسجيل في دعم ريف
هناك عدة شروط من الواجب توافرها، حتى يتم التقديم والحصول على تسجيل ضمن دعم ريف، وهذه الشروط كالتالي:
- المتقدم يكون سعودي الأصل في الجنسية، ومقيم بالمملكة بشكل دائم، وتكون لديه بطاقة تنقل.
- أن يشغل المتقدم أحدى المهن التي ضمنها البرنامج، ومتفرغ للعمل بها دون امتهان مهنة أخرى.
- السكن بنفس المنطقة التي يشغلها الدعم، وليس بمنطقة أخرى أو مجاورة.
- ألا يشغل المتقدم مهنة أخرى تتبع القطاع العام أو الخاص.
- كذلك أن لا يقل العمر الافتراضي الخاص بالمتقدم عن 21 عام.
- ألا يتجاوز الدخل الشهري عن ستة ألف ريال، والدخل الشهري للمتقاعدين لا يزيد عن 9 ألف ريال سعودي.
- يتم تقديم ما يثبت أن المتقدم قد زاول المهنة، ويتم رفع المستندات لمسئولي البرنامج.
- لابد أن يمتلك المتقدم حساب بنكي نشط، ووثيقة للعمل الحر، يتم الحصول عليها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصورة سهلة.
- توافر كافة الاشتراطات الصحية والفنية يتم رفعها للجهات المعنية بعد التأكد من صلاحية المشروع.
طريقة التقديم في دعم ريف
يتم التقديم في دعم ريف فقط من خلال الموقع الإلكتروني الخاص به، ثم اتباع تلك الخطوات:
- يقوم المتقدم بتسجيل دخول إلى موقع (وزارة البيئة والمياه والزراعة).
- لا بد من التأكد من إدخال كافة البيانات الأساسية، إضافتها إلى بيانات التواصل والانتقال لبرنامج ريف.
- كما يتم إدخال بيانات طلب جديد، وتقديم بيانات تخص المشروع بصورة مستفاضة.
- يقدم الطلب، ولا بد من التأكد من الحصول على الرقم المرجعي له، والذي سوف يتم الرجوع إليه أثناء النتيجة لمعرفة إذا ما تم الموافقة على الطلب أم لا.
- يحتاج الطلب إلى 60 يوم من تقديمه، ويتم مباشرة الطلب بعدها للتأكد من نتيجته، وفى بعض الحالات تأخذ معاينة الطلب أكثر من 60 يوم حتى يتم دراسة المشروع بشكل جيد ويتم معاينته والموافقة عليه.
- ريف تخصص مسئولين لفحص الطلب على الطبيعة، والتأكد منه لإصدار النتائج وفقًا لما عينته أل صرف دعم ريف للأسر المنتجة يبدأ من أول أيام الشهر الميلادي حتى يوم 10 من الشهر
- يتم الاستعلام عن نتيجة الطلبات المقدمة للدعم، من خلال الدخول على حسابك الشخصي على البوابة الإلكترونية لدعم ريف.
- جهات المختصة.
- يتم تقدم الدعم لثلاث برامج فقط، وألا تزيد التكلفة عن 54 ألف ريال سعودي.
- يمكن تكرار دعم الريف للمستفيد في قطاعات محددة فقط وليس كل القطاعات.
- صرف دعم ريف للأسر المنتجة والمنتجات يستمر قرابة 18 شهر فقط.
- يتم حساب الدعم الشهري للريف من خلال جمع الدعم الكلى وقسمته على 18 شهر، أي أن الدعم الشهري للريف = إجمالي الدعم الكلى / ١٨.
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