كم دعم ريف للبهارات وهل يشمله الدعم الريفي أم لا؟.. تعرف على شروط التسجيل في www.mewa.gov.sa

كم دعم ريف للبهارات هو محط سؤال الكثير، حيث يقدم برنامج ريف الدعم لكثير من الأسر المنتجة ، حيث يهدف برنامج ريف إلى الارتقاء بقطاع الزراعة ومساعدة المزارع، ويقدم ريف الدعم إلى كثير من المنتجات مثل التمر، واللبن، والورد، والكثير من المحاصيل البعلية، والفواكه، كما يتضمن تربية النحل ودعم العسل، سنتناول من خلال موقع ثقفني الإجابة علي كم دعم ريف للبهارات؟ في السطور التالية.

كم دعم ريف للبهارات

برنامج ريف الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، لتحسين قطاع الزراعة، لا يشتمل على دعم البهارات أو القهوة، ولكن من الممكن أن تضعه ريف في مخططها خلال الأشهر القادمة.





شروط التسجيل في دعم ريف

هناك عدة شروط من الواجب توافرها، حتى يتم التقديم والحصول على تسجيل ضمن دعم ريف، وهذه الشروط كالتالي:

المتقدم يكون سعودي الأصل في الجنسية، ومقيم بالمملكة بشكل دائم، وتكون لديه بطاقة تنقل.

أن يشغل المتقدم أحدى المهن التي ضمنها البرنامج، ومتفرغ للعمل بها دون امتهان مهنة أخرى.

السكن بنفس المنطقة التي يشغلها الدعم، وليس بمنطقة أخرى أو مجاورة.

ألا يشغل المتقدم مهنة أخرى تتبع القطاع العام أو الخاص.

كذلك أن لا يقل العمر الافتراضي الخاص بالمتقدم عن 21 عام.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن ستة ألف ريال، والدخل الشهري للمتقاعدين لا يزيد عن 9 ألف ريال سعودي.

يتم تقديم ما يثبت أن المتقدم قد زاول المهنة، ويتم رفع المستندات لمسئولي البرنامج.

لابد أن يمتلك المتقدم حساب بنكي نشط، ووثيقة للعمل الحر، يتم الحصول عليها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصورة سهلة.

توافر كافة الاشتراطات الصحية والفنية يتم رفعها للجهات المعنية بعد التأكد من صلاحية المشروع.

طريقة التقديم في دعم ريف

يتم التقديم في دعم ريف فقط من خلال الموقع الإلكتروني الخاص به، ثم اتباع تلك الخطوات: