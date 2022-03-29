نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول حافز لشهر أبريل 2022 راتب الباحثين عن عمل شهر رمضان 1443 في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد نزول حافز لشهر أبريل 2022 راتب شهر رمضان 1443، من أكثر الأشياء بحثاً عبر محرك البحث جوجل، وذلك مع اقتراب موعد حافز بعد التسجيل، ويعد برنامج حافز من أهم البرامج التي تشجع وتحفز الراغبين في الحصول على فرصة عمل، من مواصلة السعي والتسجيل في منصات العمل المعتمدة للحصول على فرصة عمل مناسبة، وفق شروط وضوابط معينة تم وضعها بعناية حتى يؤتي الدعم المقدم ثماره في تشجيع الشباب في الحصول على فرصة عمل مناسبة.
ويعد برنامج حافز البحث عن عمل من البرامج ذات المردود الاقتصادي داخل المملكة، نظراً لدوره في تحويل الشباب من مجرد متلقي للدعم إلى شخص صاحب مهارات تأهله لسوق العمل، وذلك من خلال التسجيل في برامج التدريب والتأهيل عبر المنصات المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية، لذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، موعد صرف راتب حافز لشهر رمضان 1443، ورابط وطريقة الاستعلام عن الحافز وكذلك شروط الاستحقاق.
موعد نزول حافز لشهر أبريل 2022
من المقرر أن يتم صرف راتب حافز لشهر أبريل 2022 – راتب شهر رمضان 1443، في اليوم الخامس من كل شهر ميلادي مالم يصادف يوم الصرف عطلة رسمية، وفي حالة صادف يوم الصرف عطلة رسمية يتم تقديم موعد الصرف يوم أو تأخيره يوم، وعلى ذلك فإن موعد صرف راتب برنامج حافز لشهر أبريل 2022 يوم الثلاثاء بتاريخ 04\09\1443 الموافق 05\04\2022.
خطوات التسجيل في برنامج حافز
- يتم التسجيل في برنامج حافز إلكترونياً من خلال الدخول على موقع حافز.
- بعد التسجيل سوف يصلك رسالة نصية تحتوي على كلمة المرور الخاصة بك.
- الخطوة الثالثة قم بتسجيل الدخول على موقع حافز taqat.sa.
- أدخل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- قدم على برنامج حافز البحث عن عمل.
موعد نزول حافز الجديد بعد التسجيل
يتم دراسة الطلب المقدم من الراغب في الحصول على دعم برنامج حافز في مدة لا تقل عن شهرين، وفي حال توافر الشروط يتم قبول الطلب بشرط عدم الإخلال بأي شرط من شروط الاستحقاق.
عداد النزول
شروط استحقاق حافز البحث عن عمل
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- لا يقل العمر عن 20 عام ولا يزيد عن 35 عام.
- يشترط أن يكون قادر على العمل.
- ألا يكون موظفاً في القطاع العام أو الخاص.
- ألا يكون مستحق لمعاش تقاعدي.
- يشترط ألا يكون مستحق لأي مخصص مالي أو تعويض بسبب التعطل عن العمل.
- ألا يكون مالك لأي نشاط تجاري.
- ألا يكون طالب أو متدرب في أي مرحلة من مراحل التعليم.
- أن يكون مقيماً في المملكة مدة لا تقل عن 10 أشهر بدايةً من تقديم الطلب.
- ألا يكون لديه دخل مالي شهري يساوي أو يزيد عن الدخل المخصص من دعم حافز.
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