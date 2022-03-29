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لقيمات الشوفان بصوص الشوكولاتة تعتبر من ألذ الوصفات الرائعة والصحية، خاصة للأشخاص الذين يعشقون الشوكولاتة ويريدون انقاص وزنهم، لأنها تتميز بمذاق شهي للغاية، ولكن بعض السيدات لا يعرفون طريقة تحضيرها، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة تحضير لقيمات الشوفان بصوص الشوكولاتة. طريقة عمل لقيمات الشوفان بصوص الشوكولاتة مكونات لقيمات الشوفان كوب كبير من الشوفان الغير ناعم.

حبتان من الموز الطازج.

عشرة جرام من الزبادي.

ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض الطبيعي.

ملعقة كبيرة زبدة الفول السوداني.

رشة كبيرة من القرفة المطحونة. من أجل تحضير الصوص خمسون جرام من الشوكولاتة الداكنة.

ملعقة كبيرة من الكريمة.

١٠٠ جرام من شرائح الفراولة.

عشرة جرام من العسل الأبيض الطبيعي. طريقة تحضير لقيمات الشوفان بصوص الشوكولاتة قومي بهرس مقدار الموز، ثم ضيفي إليه الشوفان، والزبادي، والعسل الطبيعي، والقرفة، وزبدة الفول السوداني، ثم امزجيهم مع بعضهم البعض جيدا، حتى تحصلي على خليط متماسك. شكلي عجينة خليط الموز إلى كرات صغيرة الحجم، ثم رصي الكرات في صينية غير لاصقة. ضعي صينية كرات الشوفان في فرن ساخن، ثم اتركيها على نار متوسطة الحرارة حتى تنضج تماما. اتركي كرات خليط الموز والشوفان جانبا، حتى تهدأ تماما. امزجي الكريمة مع مقدار الشوكولاتة الداكنة، ثم قومي بإذابتهم في الميكروويف، حتى يصبح صوص الشكولاتة جاهز. اخلطي العسل مع مقدار الفراولة في وعاء حراري، ثم ضعيه على درجة حرارة هادئة، واتركيه لمدة ١٠ دقائق، حتى يتكون خليط متجانس. قومي بفرم خليط الفراولة بواسطة البلندر، حتى يصبح صوص، ثم ضيفيه إلى خليط صوص الشكولاتة. اغمسي حبات كرات الشوفان والموز في خليط صوص الشوكولاتة، حتى تتغلف الكرات من جميع الجوانب، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة، حتى تتماسك، وتصبح لقيمات الشوفان بصوص الشوكولاتة جاهزة للتقديم. فوائد الشوفان الصحية يساعد على انقاص مستوى الكوليسترول بالدم.

يحد من الإصابة بأمراض سرطان القولون.

يساعد على انقاص الوزن.

يجعلك تشعر بالشبع لفترات طويلة.

يقوي عضلات القلب.

يعالج انسداد الشرايين.

يقلل من ارتفاع الضغط بالدم.

يعزز الجهاز المناعي. عمر شويل - جدة طريقة عمل لقيمات الشوفان اللذيذة بصوص الشوكولاتة وبسعرات بسيطة - ثقفني

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