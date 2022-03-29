قرض سيارة بدون مقدم ولا رسوم ولا كفيل بأسهل إجراءات لجميع القطاعات

قرض سيارة بدون مقدم ولا رسوم ولا كفيل بالتقسيط المرن ومتطلبات بسيطة من شركة متاجر للتمويل وهي إحدى الشركات المعتمدة من البنك المركزي السعودي أي تتبع الأحكام للشريعة الإسلامية فضبلً عن تطبيق أنظمة وقوانين البنك التي تضمن حقوق الطرفين أثناء التعاقد، كما توفر الشركة مجموعة من التسهيلات على العملاء للحصول على سيارة مؤمنة ضد الحوادث (تأمين شامل) بالإضافة إلى أنها تعطي للعميل مميزات كثيرة منها عدم طلب كفيل غارم ولا تحتاج مستندات كثيرة فهي تسير على نهج تبسيط الأمور وخطوات الحصول على قرض سيارة بالتقسيط على خمسة سنوات ميسرة.

مميزات قرض سيارة بدون مقدم شركة متاجر للتمويل

تعمل الشركة بمنتجات تمويلية تشمل قطاع الأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة.

تمويل ميسر يشمل جميع القطاعات يتوافق مع أحكام الدين الإسلامي.

لا تطلب دخل شهري كبير بل براتب 4000 ريال سعودي يمكنك التقديم على قرض,

توفر الشركة تمويل سيارة بدون مقدم أي لا تجبر العميل على دفع دفعة أولى للمركبة.

تغطية تأمينية شاملة على السيارات.

اختر سيارتك بدون رسوم ولا كفيل من جميع الشركات والوكلاء والمعارض المعتمدين في المملكة العربية السعودية.

هامش ربح منافس مع إمكانية السداد المبكر (تطبق قوانين البنك المركزي).

السداد يكون على خمس سنوات بقسط يناسب الدخل الشهري.

تتميز شركة متاجر بسرعة الإجراءات وتسليم المركبة بشكل فوري.

الاتصال عبر رقم شركة متاجر 920000708 في حالة وجود استفسار عن القرض.

طريقة طلب قرض سيارة بدون مقدم ولا رسوم ولا كفيل شركة متاجر

متاح تقديم طلب تمويل سيارة إلكترونياً من خلال رابط شركة متاجر للتمويل وذلك بتعبئة استمارة الطلب بالبيانات المطلوبة، ثم استكمال الإجراءات في الفرع الأقرب إليك، ولابد من إحضار الأوراق المحددة والتي منها (بطاقة هوية سارية – رخصة قيادة – عرض سعر سيارة – تعريف بالراتب يشمل الدخل وتاريخ التعيين في الوظيفة) ربما يوجد مستندات أخرى حسب ظروف العميل.

شروط قرض سيارة بدون مقدم ولا رسوم ولا كفيل شركة متاجر