نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد دوام المرور في رمضان السعودية 1443 ورابط حجز موعد في المرور عبر أبشر absher.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن مواعيد دوام المرور في رمضان السعودية 1443 أمر يرغب الجميع بالتعرف عليه، وقامت الإدارة العامة للمرور والتي تتبع وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بتحديد مواعيد العمل بجميع الفروع الخاصة بالمرور ضمن شهر رمضان وهذا على إثر تغيير المواعيد الرسمية من أجل تخفيف فترة الدوام على العاملين خلال الشهر الكريم، وبالتأكيد يريد جميع العاملين التعرف على التفاصيل الخاصة بالمرور لمعرفة الوقت الملائم لأداء الخدمات المختلفة لذلك نذكرها بمقالنا.

مواعيد دوام المرور في رمضان السعودية 1443

قامت الإدارة العامة للمرور بوضع وتحديد المواعيد الخاصة بعمل الفروع داخل المملكة ضمن الشهر الكريم والذي يوافق أبريل 2022، وكانت تلك المواعيد خاصة بأيام الأسبوع كلها ماعدا الجمعة والسبت، كما أنه تم بها تقسيم عدد ساعات الدوام على فترتين مسائية وصباحية كالتالي:

الفترة الصباحية تبدأ في 9 صباحاً وينتهي في 1:30 ظهراً.

الفترة المسائية تبدأ في 2 ظهراً وتنتهي في 5 مساءاً.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

أصبح للمواطن والمقيم طريقة إلكترونية يتعرفوا من خلالها على المخالفات المرورية الموجودة عليهم ثم القيام بتسديدها، والاستعلام يكون عبر منصة أبشر الإلكترونية باتباع التالي:

التوجه إلى أبشر.

النقر على أفراد.

إضافة اسم مستخدم الذي يمكن إبداله برقم الهوية.

تدوين كلمة المرور والنقر على تسجيل دخول.

إضافة رمز التحقق المرسل للجوال.

فور الذهاب للصفحة الرئيسية يجب التوجه إلى الاستعلام الشامل عن المخالفات.

بعد أن يتم الذهاب إلى الخدمة تظهر كل المخالفات الموجودة على الشخص.

رابط حجز موعد في إدارة المرور

بعض الخدمات تحتاج إلى الذهاب والتوجه إلى المقرات الخاصة بإدارة المرور داخل المملكة العربية السعودية، وحينها يجب أن يتم حجز موعد بشكل مسبق قبل التوجه إلى المقرات من خلال اتباع التالي:

التوجه إلى منصة أبشر الإلكترونية.

اختيار أبشر أفراد.

تدوين رقم الهوية أو اسم المستخدم.

تسجيل كلمة السر والنقر على تسجيل دخول.

إضافة رمز التأكد المرسل للجوال.

الذهاب إلى خدمة المواعيد.

تحديد المرور.

النقر على حجز موعد جديد.

اختيار الخدمة المرغوب الحصول عليها.

تدوين المنطقة والنقر على التالي.

تحديد فرع مناسب مرغوب زيارته وتأكيد حجز الموعد بعد اختياره.

التواصل مع إدارة المرور العامة

إن التواصل مع إدارة المرور العامة داخل المملكة العربية السعودية يتم من خلال إحدى الطرق التالية: