وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية حددت دوام رمضان الحكومي 1443 – 2022 بالتزامن مع اقتراب موعد شهر رمضان الكريم، حيث يرغب الكثيرين في التعرف على الموعد المُقرر للدوام وأيضًا القطاع الخاص لكي يستعدون بشكل جيد للذهاب إلى المصالح الحكومية والخاصة لتقديم الخدمات لجميع المواطنين والمقيمن، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك الأمر.

دوام رمضان الحكومي 1443 – 2022

أن الدوام الخاص برمضان الحكومي هو من الأمور التي تهم الكثير من موظفي القطاع في المملكة العربية السعودية، وجاء موعد الدوام على النحو التالي:

الدوام بالنسة للقطاع العام هو خمسة أيام حيث يبدأ دوامهم من الأحد وحتى الخميس.

عدد ساعات الدوام في رمضان الحكومي هو خمسة ساعات فقط ولكن الأيام العادية الدوام يصل لـ 7 ساعات.

أما بالنسبة لبداية الدوام في رمضان للقطاع الحكومي سيكون في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثلاثة مساءً.

دوام رمضان القطاع الخاص

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن الدوام الخاص بالقطاع الخاص في المملكة، وجاءت المواعيد على النحو التالي:

وقت الدوام للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية ست ساعات فقط إذا كان الموظفي يعمل بشكل يومي.

الدوام الرمضاني 36 ساعة إذا كان معتمد النظام الخاص بالعمل الأسبوعي من قبل صاحب العمل.

دوام الموظفين في القطاع الخاص لغير المسلمين ثماني ساعات أو 48 ساعة في الأسبوع على حسب نظام العمل.

دوام في رمضان 1443 للطلاب

تسعى الوزارة لتوفير كافة السبل التي تُمكن من سير العملية التعليمية باستمرار دون توقف أو انقطاع في ظل الظروف الاستثنائية، مما دفع وزارة التعليم السعودي للإعلان عن المواعيد الخاصة بالدوام في شهر رمضان وهي جاءت على النحو التالي: