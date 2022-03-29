نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بوابة ناجز الجديدة najiz.sa” طريقة رفع إيقاف الخدمات عن المعاقبين moj.gov.sa طباعة صك في المقال التالي
بوابة ناجز الجديدة najiz.sa التي يتابع آلاف المواطنين السعوديين الدخول عليها يوما للاستفادة من خدماتها العدلية اليومية، حيث أعلنت وزارة العدل السعودية إطلاق المنصة لتقديم العديد من الخدمات التي يتابع المواطن المتعامل مع الوزارة من الدخول واستخدامها والاستعلام عن القضايا يوميا وتقديم الطلبات والاستعلام عنها كذلك وبذلك تكون منصة متكاملة لكل ما يخص الخدمات المقدمة من الوزارة بشكل إلكتروني.
قامت وزارة العدل بالمملكة بإطلاق العديد من الخدمات الجديدة التي تقوم بخدمة المواطنين بالسنوات الأخيرة، وفي إطار التطور التكنولوجي واتباع رؤية 2030 للتطور الإلكتروني في المملكة، وأيضا بسبب التكدس الكبير في طلبات القضايا بوزارة العدل قامت بإطلاق منصة جديدة إلكترونية تقوم بتقديم كافة الخدمات العدلية للمواطنين.
بوابة ناجز الجديدة 1443
من أبرز المنصات التي أطلقتها وزارة العدل للوفاء واستيفاء كافة الخدمات الإلكترونية العدلية للمواطنين، حيث تقوم منصة ناجز الإلكترونية بالعديد من الخدمات العدلية الإلكترونية:
- يتم تقديم طلب القضايا المنوعة من خلال المنصة إلكترونيا، ويتم ذلك بإنشاء حساب لصاحب الطلب وتقديم القضية واتباع خطوات التسجيل.
- تتيح المنصة للمتقدم الحصول على رقم الطلب لعودة الاستعلام عنها في وقت لاحق.
- أعلنت الوزارة عن ضرورة أن يتم تحديث الصحكوك العقارية وصكوك الأراضي القديمة لضمان الحقوق والحصول على قاعدة بيانات بالممتلكات الخاصة، ويتم تسجيل تحديث الصك عبر البوابة الإلكترونية.
- يتم تقديم الاعتراضات على المخالفات في المرور أو السداد عبر المنصة.
- تقوم المنصة بتقديم طلبات رفع إيقاف الخدمات عن المعاقبين بإحكام قوانين المال بوزارة العدل.
طريقة الاستفادة من المنصة الرقمية بوزارة لعدل
- تتيح المنصة للمستفيدين إنشاء حساب رقمي خاص بهم للتسجيل والاستعلام.
- توفر المنصة الوقت والجهد وتقوم بإنهاء العمليات بطريقة سريعة وأكثر دقة.
- تم القضاء على التكدس بالمحاكم السعودية واصبح تقديم القضايا والاستعلام وتقدي الاعتراضات أكثر سهولة.
- تقوم المنصة باستقبال الوثائق ويتم رفع إيقاف الخدمات في خلال يوم واحد من تقديم الطلب واستيفاء كافة الخطوات.
|طريقة تقديم طلب رفع إيقاف الخدمات
|الاستعلام عن طلب
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تقوم مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد باستقبال طلبات سداد الديون ورفع إيقاف الخدمات لغير القادرين من ابناء المملكة، ويكون شرط قبول الطلب أن يتم تقديمه عل البريد الإلكتروني وإرفاقه بالوثائق التي تثبت عدم التخلف عن السداد عن عمد والدخل المالي للمواطن.
طريقة الاستعلام عن طلب قضائي
- يتم الدخول على بوابة najiz.sa.
- يبدأ باختيار الضغط على أيقونة “تنفيذ”.
- يقوم بإدخال رقم الطلب وأيضا تحديد نوع التبعية (فرد – مؤسسة).
- يتم تسجيل رقم الهوية وكود التوثيق.
- يبدأ الاستعلام عن الطلب.
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