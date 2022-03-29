إن موعد صرف مكرمة شهر رمضان 1443 وشروط الحصول عليها من أكثر الأمور التي يتم البحث عنها داخل عمليات البحث، نظرًا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة الموارد والتنمية البشرية بأنها تريد تقديم مساعدة مادية لكافة الفئات التي تعاني من تدني في مستوى الدخل الخاص به وبالتحديد خلال هذا الشهر المبارك.

موعد صرف مكرمة شهر رمضان 1443 وشروط الحصول عليها

يتم عرض كافة المعلومات التي تدور حول موعد صرف المكرمة الملكية وشروط الحصول عليها بهذا الشكل الآتي ذكره:

أعلن أكثر من مصدر مسؤول بأن موعد الصرف الخاص بمنحة المكرمة الملكية سيكون مع بداية الأسبوع الثاني من رمضان.

فهناك غرض واضح لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية من وراء صرف هذه المنحة في

شهر رمضان، وهو أن تكون هذه المنحة بمثابة عون لكافة الأسر التي تعاني من صعوبات مادية بالتحديد خلال

شهر رمضان الكريم.

شروط الحصول على المكرمة

كما نجد أن هناك أكثر من شرط يجب أن يتوافر في كل متقدم، لكي يتحصل على هذه المنحة، ومن أهم هذه الشروط،

هي أن يكون الحد الأقصى من راتبه الشهري يقدر بحوالي 3000 ريال سعودي.

ولابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولا يكن لديه أي جنسية أجنبية أخرى.

ويجب ألا يكون لديه أي سجل عقاري أو ممتلكات باسمه داخل السعودية، كما يجب أن يصل الحد الأدنى من مدة

إقامته داخل المملكة إلى حوالي 3 أشهر قبل أن يصرف له هذه المنحة.

قيمة المكرمة الملكية في شهر رمضان 1443

تم الإعلان بأن قيمة المكرمة الملكية تختلف بشكل كبير على حسب عدد كل أسرة، وإليكم أهم المعلومات التي تخص هذه القيمة بهذا الشكل الآتي:

يتم صرف حوالي 1000 ريال سعودي، وذلك لأسرة مكونة من فرد.

كما يتم صرف حوالي 1500 ريال سعودي، وذلك لأسرة مكونة من فردين.

بينما يتم صرف حوالي 2000 ريال سعودي، وذلك لأسرة مكونة من 3 أفراد.

إلى هنا نكون قد اكتفينا بعرض كافة المعلومات التي تدور حول موعد صرف مكرمة شهر رمضان 1443 وشروط الحصول عليها، كما قمنا بعرض القيمة المادية الخاصة بهذه المنحة والتي سيتحصل عليها كل متقدم، وذلك على حسب عدد كل فرد من أفراد أسرته.