نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر المتر نزع الملكية في جدة 1443 والمناطق المُهددة بالإزالة في جدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم سعر المتر نزع الملكية في جدة 1443 عبر موقعنا، الحكومة السعودية قامت بعمل برنامج وطني للتنمية الاجتماعية للتخلص من المناطق العشوائية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، فهي تسعى لتطوير كافة المناطق لكي تتماشى مع رؤيتها 2030 وتطوير المملكة بأكملها وتوفير أماكن ترفيهية تجذب لها أبناء السعودية بدلاً من الذهاب خارجها.

كم سعر المتر نزع الملكية في جدة

حتى وقتنا هذا لم تُحدد الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية سعر المتر لنزع الملكية في جدة، فهناك الكثير من الأنباء التي تم تداولها عن طريق الكثير من الأشخاص فهي خالية تمامًا من الصحة، ولكن من المفترض والمتوقع الكشف عن السعر في وقت قريب، وفي حال الإعلان عنه سوف نوفيكم بالخبر مباشرةً.

المستندات المطلوبة لتعويضات نزع الملكية في جدة

الجهات المسؤولة عن الهدد في جدة أعلنت عن ضرورة توفير الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التعويضات، وجاءت تلك الأوراق على النحو التالي وهي:

صورة جوية فقط للموقع، نسخة من الفاتورة الخاصة بالكهرباء.

صورة واضحة للمبنى ورقم للتواصل.

تقديم تحديد لرقم المبنى ومساحته.

إرسال أيضًا طلب للتعويض من قبل مالك العقار.

بطاقة الهوية لصاحب المنزل.

تقديم سند ملكية عقار وأيضًا احضار الأصل من السند.

المناطق المُهددة بالإزالة في جدة

تم بالفعل إزالة بعض المناطق ولكن هناك بعض المناطق المعرضة للهدد في المملكة العربية السعودية والتي جاءت على النحو التالي:

منطقة مشرفة والتي تتبع لبلدية خزام الفرعية.

منطقة القريات والتي تتبلع لبلدية خازم الفرعية أيضًا.

منطقة ذهبان والتابعة لبلدية بريمان الفرعية.

منطقة الأجواد والتي تتبع بلدية بريمان الفرعية.

منطقة بنى مالك والتي تتبع بلدية الشرفية الفرعية.

منقطة المحاميد والفاو والتابعة لبلدية أم السلم الفرعية.

رابط تعويضات جدة

بدأت مرحلة البحث حول رابط تعويضات جدة services.jeddah.gov.sa في المملكة العربية السعودية، حيث دعت الحكومة كافة الأشخاص المواطنين المتضررين من الإزالات في تقديم بعض الأوراق المطلوبة للحصول على تعويض، ولكي تتمكن من ذلك لابد من الانتقال بشكل مباشر إلى رابط

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقالنا ونود أن يكون نال إعجابكم.