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رابط تسجيل دعم الإسكان momrah.gov.sa من وزارة الإسكان السعودية لتيسير وتمكين المواطنين الراغبين في التملك للشقق السكنية والأراضي بالمملكة الحصل على حلمهم، وجاءت رؤية 2030 لتطور المملكة المستقبلي تهدف إلى تمكين أكثر من 80% من المواطنين لتملك مسكنهم في المملكة في خلال السنوات المقبلة وذلك بتضافر هيئات ومؤسسات المملكة. رابط تسجيل دعم الإسكان momrah.gov.sa منصة الخدمات السكنية mullak.housing.gov.sa عمر شويل - جدة رابط تسجيل دعم الإسكان momrah.gov.sa منصة الخدمات السكنية mullak.housing.gov.sa

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