في الآونة الأخيرة وجدنا أن بنك الراجحي بالسعودية قد أعلن عن خدمة مميزة لعملائه تساعدهم على سداد باقي الأقساط المتأخرة عليهم أو الإعفاء منها، وذلك في ظل شروط معينة، وبالتالي نجد أن البحث المتواصل حول طريقة التقديم على العفو الملكي من باقي أقساط الراجحي 1443 من قبل المواطنين السعوديين لم يأت من فراغ بكل تأكيد.

التقديم على العفو الملكي من باقي أقساط الراجحي 1443

تتم عملية التقديم على العفو الملكي من باقي الأقساط بصورة إلكترونية توفر الوقت والمجهود على كل متقدم، وإليكم خطوات عملية التقديم على هذه الخدمة بهذا الشكل الآتي:

أولًا يقوم المتقدم بالتوجه بصورة مباشرة إلى الصفحة الخاصة ببنك الراجحي على الإنترنت، وذلك من خلال موقع الراجحي الرسمي.

وبعد ذلك يقوم المتقدم بإرفاق صورة من بطاقته الشخصية، والتي يجب أن تكون غير منتهية.

ثم يبدأ المتقدم بتسجيل عددًا من البيانات الخاصة به والتي تطلب منه بالموقع.

وبعدها يقوم المتقدم بالنقر على أيقونة مطالبة بنك الراجحي بالإفراج عن كافة البيانات الخاصة به، وبعد ذلك سيتم إخبار المتقدم بخصوص قبول طلبه أو رفضه من الأساس.

شروط قبول طلب إعفاء من بنك الراجحي

يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط في المتقدم لهذه الخدمة، ومن هذه الشروط الآتي:

يجب أن يكون المتقدم لهذه الخدمة سعودي الجنسية، دون أن يكون لديه أي جنسية أخرى.

كما يجب أن يقوم بتقديم نموذج خاص براتبه الشهري الذي يتقاضاه من جهة العمل المسؤولة عنه.

ومن الممكن أن يستفيد المقيم من تلك الخدمة، وذلك بشرط أن تتجاوز مدة إقامته عن 3 أشهر.

كما يتم التقديم على هذه الخدمة، وذلك عند تعرض المتقدم لأي إصابة خطيرة جعلته غير قادر على العمل

مرة أخرى، وفي حالة الوفاة يحق لأسرته التقديم على هذا الطلب، لكن يتم النظر في أسباب الوفاة في البداية.

وبذلك نكون قد عرضنا لكم كافة التفاصيل التي تخص طريقة التقديم على العفو الملكي من باقي أقساط الراجحي 1443، لكن يجب أخذ كافة الشروط التي قمنا بعرضها في هذا المقال في عين الاعتبار قبل التسجيل في هذه الخدمة، وذلك حتى لا يتم رفض طلب التقديم بصورة مباشرة.