شروط التسجيل في جود الإسكان التنموي وطريقة التقديم للحصول على المساعدات، تقدم المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات و المساعدات المتنوعة التي تهدف مساعدة المواطنين وتقديم يد العون لهم لمساعدتهم في أعباء الحياة و رفع العبء عنهم، و لذلك تعد منصة جود الإسكان التنموي من أهم المساعدات التي تقدمها المملكة وهذا لتوفير وحدة سكنية للأسر المحتاجة محدودة الدخل الذين لا يستطيعون تسديد إيجار الوحدات السكنية، ولذلك يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين عن شروط التسجيل في منصة جود الإسكان التنموي للحصول على الدعم و طريقة التسجيل.

شروط التسجيل في منصة جود للإسكان التنموي 1443

لكي تستطيع الحصول على مساعدة منصة جود الإسكان التنموي لابد من توافر الشروط التي حددتها وزارة الإسكان السعودية للحصول على المساعدة، الشروط هي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم للتسجيل مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

ألا يزيد عمر المتقدم لمنصة جودة 25 عام.

يشترط أن يكون المتقدم من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

أن لا يقل عدد أفراد الأسرة 5 أفراد.

كما يشترط عدم امتلاك المتقدم وحدة سكنية مسجلة باسمه خلال آخر 5 أعوام.

لابد أن يكون المتقدم مسجلاً في منصة سكني.

رفع المستندات والأوراق التي تثبت عدم امتلاك المتقدم وحدة سكنية.

يشترط أن يقدم المتقدم بيان مفصل من جهة العمل موضح قيمة الراتب الشهري للمتقدم.

طريقة التسجيل في منصة جود الإسكان التنموي 1443

بعد أن قدمنا لكم الشروط التي لابد من توافرها في المتقدم في بوابة منصة جود الإسكان التنموي، سنقدم لكم طريقة التسجيل للحصول على المساعدات وهي: