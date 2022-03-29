نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في جود الإسكان التنموي وطريقة التقديم للحصول على المساعدات في المقال التالي
شروط التسجيل في جود الإسكان التنموي وطريقة التقديم للحصول على المساعدات، تقدم المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات و المساعدات المتنوعة التي تهدف مساعدة المواطنين وتقديم يد العون لهم لمساعدتهم في أعباء الحياة و رفع العبء عنهم، و لذلك تعد منصة جود الإسكان التنموي من أهم المساعدات التي تقدمها المملكة وهذا لتوفير وحدة سكنية للأسر المحتاجة محدودة الدخل الذين لا يستطيعون تسديد إيجار الوحدات السكنية، ولذلك يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين عن شروط التسجيل في منصة جود الإسكان التنموي للحصول على الدعم و طريقة التسجيل.
شروط التسجيل في منصة جود للإسكان التنموي 1443
لكي تستطيع الحصول على مساعدة منصة جود الإسكان التنموي لابد من توافر الشروط التي حددتها وزارة الإسكان السعودية للحصول على المساعدة، الشروط هي:
- يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون المتقدم للتسجيل مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.
- ألا يزيد عمر المتقدم لمنصة جودة 25 عام.
- يشترط أن يكون المتقدم من مستفيدي الضمان الاجتماعي.
- أن لا يقل عدد أفراد الأسرة 5 أفراد.
- كما يشترط عدم امتلاك المتقدم وحدة سكنية مسجلة باسمه خلال آخر 5 أعوام.
- لابد أن يكون المتقدم مسجلاً في منصة سكني.
- رفع المستندات والأوراق التي تثبت عدم امتلاك المتقدم وحدة سكنية.
- يشترط أن يقدم المتقدم بيان مفصل من جهة العمل موضح قيمة الراتب الشهري للمتقدم.
طريقة التسجيل في منصة جود الإسكان التنموي 1443
بعد أن قدمنا لكم الشروط التي لابد من توافرها في المتقدم في بوابة منصة جود الإسكان التنموي، سنقدم لكم طريقة التسجيل للحصول على المساعدات وهي:
- في البداية قم بالدخول إلى منصة جود الإسكان التنموي.
- بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول أعلى الشاشة.
- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- ثم قم بإدخال رقم الهاتف.
- سيظهر أمامك مجموعة من الشروط و الأحكام فم بقرائتها ثم النقر على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام.
- ثم الضغط على أيقونة تسجيل.
- سيتم إرسال رسالة نصية برمز التحقق للتأكد من التسجيل.
- قم بإدخال هذا الرمز في الخانة المخصص لها.
- ثم قم بالضغط على أيقونة تقديم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط التسجيل في جود الإسكان التنموي وطريقة التقديم للحصول على المساعدات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.