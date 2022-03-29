كم قيمة تعويضات غليل 1443؟ وما هي الأوراق المطلوبة للحصول على التعويضات

كم قيمة تعويضات غليل من أكثر موضوعات البحث التي يتساءل حولها أبناء الشعب السعودي، خاصة هؤلاء الذين يسكنون في منطقة غليل جنوب جدة، لأن هذه المنطقة معروفة بانتشار العشوائيات بها، وفي حركة تطوير جادة من الحكومة أرادت إزالة هذه العشوائيات وتنظيم الأمور هناك في هذه المنطقة، لكن صدموا برفض من الأهالي مما دعى الحكومة إلى تقديم تعويضات مادية لأهالي هذه المنطقة.

كم قيمة تعويضات غليل

إن تصميم الأهالي على التمسك بممتلكاتهم ومنشأتهم الموجودة بمنطقة غليل، ورفض تسليم هذه المنشأت العشوائية إلى نظام تطوير العشوائيات في جدة، الأمر الذي جعل الحكومة السعودية تسعى إلى تقديم تعويضات للأفراد بهذه المنطقة، إذ وصل سعر التعويض عن المتر الواحد منطقة غليل إلى حوالي 4000 ريال سعودي.

كم مساحة حي غليل

تصل مساحة حي غليل الكلية إلى حوالي 1،24 .

بينما يقدر عدد السكان قاطني هذه المنطقة بحوالي 39،785 .

حي غليل من أقدم الأحياء الموجودة في جدة ولكن في الأونة الأخيرة زاد عدد سكانه وتضاعف.

يبلغ عمر هذا الحي العريق أكثر من حوالي 70 سنة.

أما عن أسم الحي فيرجع إلى وادي غليل بجدة.

الهدف من تقديم كل هذه المبالغ الخاصة بالتعويض، هو مساعد الأفراد المقيمون في هذه المنطقة على إيجاد سكن بديل مناسب لهم يحميهم من التشرد في الشوارع واستمرار حياته بدون أي أخطار..

ولقد قدم هذا التطوير العديد من الانجازات والخدمات لمختلف أنحاء الحي، كذلك تم انشاء الكثير من الشوارع الرئيسية.

المستندات المطلوبة للتعويض عن العشوائيات في جدة

ولقد قررت الجهة المسؤولة عن تقديم التعويضات بجدة مجموعة من الأوراق الهامة، التي يجب على راغبي صرف التعويضات أن يحضروها معهم للتعويض عن الممتلكات والأراضي بهذه المنطقة، فإذا كنت تملك أراضي وممتلكات ستعوض عنهم أما إذا كانت لديك ممتلكات فقط فستعوض عن هذه الممتلكات أيضًا، وفيما يلي مجموعة من النقاط الهامة عن هذه الأوراق المطلوبة: