نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر المتر في التعويضات جدة 1443 والمستندات المطلوبة للحصول على التعويض في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم سعر المتر في تعويضات جدة التي تم فرضها نتيجة هدم العشوائيات، حيث أقدمت المملكة العربية السعودية على مشروع تطوير العشوائيات، وإعادة إحيائها من جديد بطريقة تتناسب مع المظهر اللائق بكافة أرجاء المملكة، ووفقًا لرؤية المملكة 2030، والتخلص من كافة المباني التي أقيمت بطريقة عشوائية داخل جدة، ولذا تم الإقرار بأنه سيتم تعويض كافة الأسر المتضررة جراء هذا التطور البنائي.

كم سعر المتر في تعويضات جدة

لم يتم حتى الآن تحديد مبلغ التعويضات الذي سيدفع حسب سعر المتر في جدة، كما قامت الأمانة العامة بالإعلان عن بدء تجميع أوراق وطلبات المواطنين السعوديين في جدة، حتى يتم تعويضهم بالمبالغ المناسبة عن تضررهم بسبب القيام بهدم المباني العشوائية التي كانوا يعيشون فيها، وهناك بعض النقاط التي بينتها بخصوص ما يتم التعويض عنه كالتالي:

الأراضي المملوكة بصكوك شرعية: سيتم التعويض فيها لكل من الأرض والانقاض.

الأراضي غير المملوكة بصكوك شرعية: سيتم التعويض فيها عن الأنقاض فقط.

رابط تعويضات جدة

حرصًا من مصلحة الأمانة العامة على راحة مواطنين جدة، قامت بتقديم رابط مباشر للإطلاع على تعويضات جدة ومتابعتها، ويمكنك ذلك من خلال الرابط المباشر من services.jeddah.gov.sa.

أوراق الحصول على تعويضات جدة

قامت مصلحة الأمانة العامة بحث المواطنين في جدة على سرعة تقديم طلباتهم، وهذا من أجل حصولهم على تعويض بدلًا عن البنايات التي تم هدمها، وذلك من أجل مشروع إحياء العشوائيات وتطويرها إلى أماكن راقية تتماشى مع جمال السعودية، كما صرحت أنه لا بد من تقديم الأوراق التالية لتقديم طلبات الحصول على تعويض:

بطاقة الهوية الشخصية وصورتها.

كتابة بعض البيانات مثل رقم جوال للتواصل معك من أجل إعلامك بالتعويض أو طلب أي نواقص في الأوراق.

صك شرعي يفيد ملكية البناء أو صورته.

في حال وجدت صورة تم التقاطها للمبنى وتوضح حالته، يجب تقديمها مع الأوراق.

صورة وصل فاتورة الكهرباء ويفضل أحدث وصل.

إضافة صورة جوية للموقع محل المبنى، وضرورة تحديد إحداثيات هذا الموقع.

إحضار بيان يوضح رقم المبنى ومساحته الكلية وعدد أدواره.

ملحوظة هامة : يجب تقديم طلب التعويض من قبل الشخص مالك المبنى، أو الوريث بتقديم الورق الذي يثبت ملكيته له.