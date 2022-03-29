نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف تعويضات القدية 1443 وكم سعر المتر في التعويضات؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يريد الجميع معرفة قيمة التعويضات التي ستقدمها المملكة العربية السعودية مقابل كل أرض سيتم مصادرتها من المواطنين في منطقة القديمة، وذلك حتى تتمكن المملكة من تطبيق رؤية 2030، لتطوير هذه الأراضي وإقامة المشاريع الاستثمارية والتجارية وغيرها الكثير من المشاريع التي ستفيد المملكة، وفي هذه المقالة سوف نتعرف موعد صرف تعويضات القدية 1443.

موعد صرف تعويضات القدية 1443

لم يتم تحديد موعد الصرف ولكن من التوقع أن يكون في وقت قريب، حيث تم وضع حجر الأساس من قبل خادم الحرمين الشرفين منذ عام 2018، حيث يسعى لتطوير الاقتصاد الوطني وأيضًا زيادة الدخل، فهي تسعى لجذب أبنائها داخليًا عن طريق أماكن الترفيه التي تجذبهم إليها.

كم سعر المتر في التعويضات القدية ١٤٤٣

تسعى المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها لعام 2030، وذلك من خلال تطوير منطقة القدية وإقامة المشاريع الترفيهية والاستثمارية والتنموية، وهذا أحد أهم خطط التنمية لعام 2030، لذلك سوف تعطي المملكة العربية السعودية تعويضاً ماليا لأصحاب الأراضي عن كل متر في منطقة القدية، وسيكون سعر المتر الواحد لا يتجاوز 500 ريال سعودي، في حين أن سعر السوق للمتر الواحد من هذه الأراضي يكون 1000 ريال سعودي، وذلك على حسب جودة وطبيعة ومساحة الأرض.

الأوراق المطلوبة للحصول على تعويضات القديمة

يجب على كل من يريد الحصول على تعويضات القدية، أن يمتلك جميع الأوراق والمستندات الآتية:

ورق إثبات صحة ملكية العقار.

البطاقة الشخصية أو الهوية.

صور للعقار.

صورة من فاتورة مياه أو كهرباء.

مخطط يشرح تخطيط الموقع والمساحة.

تحدد رقم المبنى.

يجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب العقار شخصياً.

كتابة رقم الهاتف للتواصل في ورق طلب التعويض.

وضع صورة جوية للموقع.

برامج تحقيق رؤية السعودية 2030

تم وضع العديد من البرامج التي يجب أن تتبعها المملكة العربية السعودية لتستطيع تحقيق رؤية 2030 لكل سهولة، ومن هذه البرامج الآتي: