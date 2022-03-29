كم سعر المتر في التعويضات غليل 1443

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كم سعر المتر في التعويضات غليل؟ سؤال يبحث عنه الكثيرون، إذ أن منطقة غليل الواقعة جنوب جدة تعتبر من الأحياء العشوائية القديمة والتي تحتوي على كثافة سكانية عالية، تسعى الدولة إلى تطوير هذه المنطقة وتنظيمها من خلال إزالة كل المباني والمنشأت العشوائية الموجودة بغليل، وتعويض أصحاب هذه الممتلكات بمبالغ مالية تمكنهم من توفير البديل المناسب لخسارتهم حتى لا تتسبب في أي ضرر لأي مواطن سعودي.
كم سعر المتر في التعويضات غليل؟
إذ أننا وجدنا الرفض الشديد من الأهالي تجاه إزالة منشأتهم قوبل من جانب الحكومة برفع سعر متر التعويضات في غليل:
- حيث بدأ سعر المتر في التعويضات بحوالي 3000 ريال سعودي.
- لكن اعتراض ورفض معظم أهالي المنطقة دعي الحكومة إلى رفع قيمة التعويض.
- ليصل بعدها سعر المتر الواحد إلى 4000 ريال سعودي.
- إذ تبين من عدة مصادر محلية بطأ شديد في عملية تسليم الأهالي لممتلكاتهم للتطوير الجديد حيث بلغت النسبة خمسة بالمئة هم فقط من سلموا منشأتهم للتطوير وال 95 بالمية الآخرون لازالوا يصرون على الرفض والتمسك بمنشأتهم ومؤسساتهم بالمنطقة.
مساحة حي غليل
تبلغ تفاصيل مساحة حي غليل كالتالي:
- إذ تصل مساحة هذا الحي إلى 1،24 كيلو متر تحتوي على 39،785 فرد .
- تواجد حي غليل في جنوب جدة منذ أكثر من 70 عامًا.
- أما عن اسم حي غليل يعود إلى وادي غليل الذي ينحدر من الجبال الموجودة شرق البحر الأحمر الممتدة إلى أن تصل إلى البحر.
المناطق التي ستتعرض للهدم في جدة
حيث قامت الهيئة المسؤولة عن التطوير والتنظيم في جدة بتحديد مجموعة من المناطق التي سوف تنضم لمشروع التطوير الجديد وسوف تتم إزالتها فيما يلي بعض منها:
- مناطق مشرفة والقريات الذين يتواجدوا بمنطقة خزام الفرعية بجدة.
- منطقة بني مالك التي تتتبع وتتواجد بمنطقة الشرفية الفرعية.
- مناطق ذهبان والأجواد التابعين و المتواجدين في منطقة بريمان الفرعية.
- مناطق المحاميد والفاو الذين يتبعون منطقة أم السلم الفرعية.
كم تعويض نزع الملكية في غليل
تم الإعلان عن تعويض نزع الملكية في غليل كالآتي:
- حيث قام أمين محافظة جدة بزيادة قيمة مبلغ التعويض من 3 آلاف ريال سعودي إلى 4 آلاف ريال سعودي.
- حتى يتمكن من القضاء على الرفض الخاص بعملية إزالة العشوائيات.
- إذ يهدف هذا التطوير إلى توفير خدمات أكثر تصل إلى مساحات أكبر وأوسع وإقامة شوارع رئيسية بالحي ذاته.
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