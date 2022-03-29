نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تيسيراً على المواطنين مع إقتراب الشهر الكريم تمويل الأسرة في دقائق من بنك التنمية الإجتماعية في المقال التالي

بسبب موجة الغلاء المنتشرة فى معظم دول العالم ومع اقتراب شهر رمضان الكريم واحتياج المواطنين والاسر الفقيرة الى تمويل سريع لتغطية نفقات الشهر الكريم ، يقدم بنك التنمية الاجتماعية الكثير من خدماته وتمويلاته المتنوعة والمتعددة والخدمية لكافة المواطنين بالمملكة للأسر الفقيرة والاكثر احتياجا و يحرص البنك دائما على تقديم العديد من الخدمات و التمويلات الميسرة التي تساعد المواطنين في أعباء الحياة و رفع العبء عنهم، وسوف نوضح كيفية التقديم على تمويل الأسرة ونوضح كذلك الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل والأوراق والمستندات المطلوب تقديمها للبنك حتى يتم الحصول على التمويل، حيث يعتبر تمويل الاسرة من أهم التمويلات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعي حيث يقدم هذا القرض للمواطنين و المقيمين داخل المملكة، ويتميز هذا التمويل بأطول فترة سداد حتى 5 سنوات ويتم تسديدها بشكل شهري بدون رسوم. الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية: يجب على المتقدم أن يبدأ عمره من 21 حتى 70 عام ولا يتجاوز ذلك.

في حالة الكفيل يجب أن يكون عمر الشخص المتقدم بحد أقصى 55 عام.

من أهم الشروط أن يكون الدخل الشهري للفرد بحد أقصى 3 ألف ريال سعودي ولا يتجاوز ذلك، بالإضافة إلى إنه لا يتجاوز 12500 ريال سعودي الدخل الشهري للأسرة شهرياً

توافر لدى المتقدم سجل ائتماني ساري.

ويشترط للحصول على تمويل الأسرة للمرأة المطلقة والأرملة لها الحق في تمويل الأسرة. الأوراق والوثائق المطلوبة للحصول على تمويل الأسرة : مطلوب تقديم صوره من الهوية الوطنية للمتقدم.

مطلوب تقديم كشف حساب الراتب آخر 3 أشهر للمتقدم من جهة العمل.

مطلوب تقديم صوره من سجل الأسرة.

مطلوب تقديم تصريح بيانات من قبل وزارة الداخلية.

مطلوب تقديم رقم حساب الائتمان الخاص بالمتقدم. كيفية الحصول على تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية : ادخل على رابط بوابة بنك التنمية الاجتماعي.

يعد ذلك القيام بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول

الدخول إلى منتجات الأفراد

اختيار ايقونة التمويل الاجتماعي.

ثم تقوم بالضغط على ايقونة تمويل الأسرة.

ثم تقوم بالضغط على ايقونة بدء الخدمة.

انتظر سوف تظهر أمامك نموذج التقديم قم بكتابة البيانات المطلوب.

ثم عليك برفع المستندات والأوراق المطلوبة.

ثم تقوم بالتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

ثم تقوم بالنقر على ايقونة حفظ البيانات ثم تقديم الطلب. عمر شويل - جدة تيسيراً على المواطنين مع إقتراب الشهر الكريم تمويل الأسرة في دقائق من بنك التنمية الإجتماعية - ثقفني

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