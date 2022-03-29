هنا.. ننشر اليكم شروط التمويل الشخصي للمتقاعدين من مؤسسة التقاعد ومميزات التمويل 2022-1443

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يحتاج عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالتعرف على اهم الشروط اللازمة للحصول على التمويل الشخصي للمتقاعدين من مؤسسة التقاعد في المملكة العربية السعودية، حيث تحرص مؤسس التقاعد في السعودية التابعة الحكومة السعودية على تقديم أشكال الدعم المتنوعة للكثير من المستحقين في جميع انحاء المملكة العربية السعودية، ومن أهم المستحقين من الدعم هم فئة المتقاعدين في السعودية، حيث يتميز هذا التمويل بالكثير من المميزات المتنوعة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور أهم شروط التمويل الشخصي للمتقاعدين من مؤسسة التقاعد 1443 وما هي ام مميزات التمويل.
شروط التمويل الشخصي للمتقاعدين من مؤسسة التقاعد 1443
وقد حددت المؤسسة العامة التقاعد في المملكة العربية السعودية مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب الالتزام بها لكي يتم الحصول على التمويل الشخصي للمتقاعدين 1443، ومن أهم هذه الشروط ما يلي.
- يجب ان يكون المتقدم الحصول على التمويل من الفئات المستحقة لدعم المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية.
- يشترط ألا يقل راتب المتقدم للحصول على الدعم عن عن خمسة آلاف ريال سعودي.
- يشترط ان يكون السنافي خاضعاً إلى نظام التقاعد العسكري أو المدني أيضًا.
- يجب الا يكون للمتقدم أي التزامات مالية أخرى وذلك حتى يكون قادراً على سداد الديون والاقساط الخاصة بهذا التمويل.
- يشترط ان يتم تقديم كافة الأوراق التي تدل على قدرة صاحب الطلب على السداد لهذا التمويل.
- عندما يتم التأكد من توافر كل هذه الشروط يتم التوجه إلى التقديم الخاص بالطالب الكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد.
- وسوف مراجعة استيفاء الشروط ثم ستقوم المؤسسة بالموافقة على الطلب
مميزات التمويل الشخصي للمتقاعدين في السعودية 1443
ويتضمن التمويل الشخصي للمتقاعدين من مؤسسة التقاعد السعودية مجموعة من المميزات، ومن اهمها ما يلي.
- يتم توفر سكن مناسب لجميع موظفي الدولة والمتقاعدين عن العمل في المملكة العربية السعودية .
- هامش الربح القليل الخاص بالتمويل.
- يتم تقديم مبلغ ثابت لجميع الأقساط الشهرية الخاصة بالتمويل الذي يحصل عليه المتقاعد.
- مدة السداد تصل إلى حوالي ثلاثين عاماً.
- من الضروري ان يتم تسجيل العقار باسم العميل.
- يمكن للمستفيد أن يقوم باختيار البنك الذي يتم من خلاله التقسيط الشهري.
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