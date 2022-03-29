نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مفتوح” رابط الديوان الملكي لطلب مساعدة مالية بمناسبة شهر رمضان 1443 Tawasol في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتابع معكم رابط الديوان الملكي، حيث ما زال البحث عن الديوان الملكي السعودي مستمر في جميع أنحاء المملكة، وهذا سواء من المواطنين أو المقيمين، حيث يريد الكثير من الأشخاص في المملكة التواصل مع الديوان الملكي السعودي للحصول على مساعدة مالية من خادم الحرمين الشريفين، والتي يمكن الحصول عليها عن طريق التواصل عبر الموقع الرسمي للديوان الملكي، حيث تم إنشاء هذا الموقع لتقريب المسافة بين المواطنين في المملكة والديوان الملكي لمتابعة الشكاوى والطلبات الخاصة بهم إلكترونيا عبر هذا الموقع، فتابعوا معنا لتتعرفوا على كافة التفاصيل.
الديوان الملكي للمساعدات
ويريد الكثير من الأشخاص التواصل مع الديوان الملكي وهذا لتقديم طلبات الحصول على مساعدات مالية، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يوجد الكثير من المواطنين في المملكة الذين لا يمتلكون مصادر للحصول على دعم مثل حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي، ويريدون سد الاحتياجات الخاصة بهم.
موقع تواصل الديوان الملكي https://t.co/Q1zCJ6Q3jN لطلب مساعدة مالية https://t.co/3u0IuuEBVo
— ثقفني (@thaqfny_shukran)
موقع تواصل الديوان الملكي https://t.co/Q1zCJ6Q3jN لطلب مساعدة مالية https://t.co/3u0IuuEBVo— ثقفني (@thaqfny_shukran) March 21, 2022
وقد تعرفنا معكم على كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بالخطوات، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.
حيث تحرص الحكومة السعودية على تقديم الدعم للمواطنين كافة في جميع أنحاء المملكة، ولكن يوجد العديد من الأشخاص الذين يريدون مساعدات طارئة أو تقديم طلب إعفاء من الدين للعجز عن سداده للديوان الملكي مباشرة، وسنتابع معكم كيفية تقديم طلب، ونسأل الله أن يتم الرد عليكم في أقرب وقت.
رابط الديوان الملكي
وسنتعرف معكم على كيفية الدخول إلى موقع الديوان الملكي السعودي، وهذا بكل سهولة ويسر، ويمكنكم عمل ذلك عن طريق متابعة الخطوات التالية:
- بالبداية يجب عليك الذهاب إلى موقع النفاذ الوطني iam.gov.sa.
- ثم سجل الدخول في الحساب الخاص بك برقم الهوية وكلمة المرور في النفاذ الوطني.
- بعد تسجيل الدخول اذهب إلى الخدمات.
- ثم اختر الديوان الملكي تواصل.
الموقع الرسمي للديوان الملكي
- بعد الانتقال إلى موقع تواصل الديوان الملكي.
- اختر شكوى أو شكوى علاجية.
- في حالة طلب مساعدة مالية اختر شكوى.
- ثم اختر شكوى إلى مسؤول.
- سينتقل بك إلى موضوع الطلب كما هو موضح في المقطع.
- اكتب كافة البيانات المطلوبة، واكتب الطلب الخاص بك في خانة التفاصيل، ثم انقر على التالي.
- بعد حفظ الطلب الخاص بك، يمكنك متابعته في نفس الموقع في طلباتي، ونتمنى أن يتم قبول طلبك.
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