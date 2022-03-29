نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أقل من ربع ساعة تمويلك من شركة المرابحة المرنة وتمويل شخصي 250 الف ريال في المقال التالي

الكثير من المواطنين يحتاجون الى تمويلات نقدية سريعة لتغطية وتمويل مشاريع صغيرة ولسبب ما في زيادة الاسعار كما يحدث الان فى جميع دول العالم من غلاء زايد وتتغير حسابات اصحاب المشاريع ويحتاجون الى سيولة نقدية لتغطية الزيادة على اسعار الخامات الخاصة بمشروعاتهم او النفقات او حساب العاملين بالشركة او المصنع ويحتاج الى تمويل سريع وهنا تاتي شركة المرابحة المرنة كاش بمزايا عديدة فتقدم قرض بدون تحويل راتب ، وتقدم تسهيلات كبيرة للمقترضين، لتلبية احتياجاتهم الضرورية، وتوفر خيارات مرنة للسداد تناسب جميع الفئات وإمكانياتهم المادية، ونوضح بالمقال شروط الحصول على التمويل وكذلك اهم مزايا التمويل وكيفية التقديم على تمويل شركة المرابحة المرنة، وجميع تمويلات الشركة وفق أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، وتمويل شركة المرابحة يسدد اقساطها التي تصل إلى 5 سنوات، فيما تبدأ القروض من 5 آلاف ريال وتصل إلى 250 ألف ريال، كما تقدم المساعدات المالية لذوي الاحتياجات الخاصة والتمويل الشخصي للأفراد ويوجد أيضا تمويل السيارة والسكن وغيرها من التمويلات المختلفة. الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل شخصي من المرابحة المرنة: يشترط للحصول على التمويل أن يتم تقديم كشف حساب بنكي عن أخر 3 شهور.

من أهم الشروط التي أوضحتها المرابحة المرنة أن يكون الدخل الشهري للشخص المتقدم بحد أدنى لا يقل عن 6 ألف ريال سعودي في حالة أن المتقدم يعمل لدى القطاع الخاص.

وفي حالة أن المتقدم يعمل لدى القطاع الحكومي يشترط أن يكون دخله الشخصي 3 ألف ريال سعودي بحد أدنى ولا يقل عن ذلك.

يتراوح عمر المتقدم بين 18 حتى 60 عام ولا يتعدى ذلك.

يشترط للحصول على التمويل وجود صورة حديثة من البطاقة التعريفية للشخص الراغب في الحصول على التمويل.

كما يشترط للحصول على التمويل تقديم وثيقة إثبات الدخل الثابت والمتغير.

ويشترط للحصول على التمويل ان يملأ الشخص الراغب نموذج طلب تمويل شخصي. انواع التمويلات المختلفة من شركة المرابحة المرنة : اولا : خدمات التمويل الشخصي (تورّق): متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل يبدأ من 5,000 ريال ويصل إلى 250,000 ريال.

مدة سداد مرنة تصل حتى 60 شهر.

بدون تحويل الراتب. ثانيا : تمويل الإجارة: فهو منتج مصمم وفق متطلبات بسيطة لغرض التأجير المنتهي بالتملك لتحقيق وتلبية احتياجات العملاء بشراء السيارات: متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل يصل حتى 250,000 ريال.

إجراءات سريعة ودفعات ميسرة.

مدة سداد مرنة تصل حتى 60 شهر.

إتاحة شراء السيارة من جميع الوكلاء أو المعارض.

بدون كفيل. ثالثا : تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (تورّق): تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل يصل حتى 20,000,000 ريال.

آلية آليات سداد مرنة. كيفية التقديم على قرض والاوراق والمستندات المطلوبة لشركة مرابحة مرنة الكاش: ادخل على رابط موقع شركة المرابحة المرنة للتمويل.

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ثم تقوم بملء وادخال رقم الهوية وإثبات محل الإقامة وباقي المعلومات المطلوبة للتقديم.

التأكد من تقديم كشف أو بيان موضح به راتب الشخص المتقدم وجهة العمل والبدلات .

ثم عليك بتقديم كشف حساب بنكي لأخر ثلاث شهور من العميل.

ثم تقدم صورة من الهوية الوطنية، والعنوان الوطني. عمر شويل - جدة في أقل من ربع ساعة تمويلك من شركة المرابحة المرنة وتمويل شخصي 250 الف ريال - ثقفني

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