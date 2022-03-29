نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للأرامل والمطلقات وربات البيوت طلب إعانة من بنك التسليف وبدون كفيل الشروط والرابط في المقال التالي

يقوم بنك التسليف بتمويل اعانات عاجلة وقروض متميزة التمويل وبشروط ميسرة للغاية وبفترة سداد طويلة للمطلقات والارامل وربات البيوت من ليس لهم عائل وذو وضع خاص لم يكن لهم اى دخل، وهو ماسوف نوضحه بالمقال من شروط الحصول على القرض واهم مزاياه وكيفية التقديم على قرض كنف، حيث أن الأرامل عادة ما تكون حالتهم الاجتماعية صعبة نتيجة لعدم وجود دخل ثابت أو ربما عدم توافر مسكن أو مصاريف تعليم أو غير ذلك، لذلك اهتمت المملكة بمساعدتهم لتوفير كل الاحتياجات الأساسية لهم، ويتم تقديم قروض للمطلقات دون حاجة لوجود كفيل وذلك لكي يتمكنوا من الحصول على معيشة كريمة. الشروط الواجب توافرها للحصول على قروض المطلقات: في حالة أن المتقدمة أمرأة يجب إثبات على وفاة زوجها أو ما يشير إلى إنها مطلقة عند تقديم الأوراق الرسمية.

وفي حالة أن المرأة مهجورة يمكنها التقديم للحصول على التمويل من بنك التسليف.

ويشترط لحصول المراة على القرض إذا كان لدى المرأة عمل في القطاع الخاص ألا يزيد الدخل الشهري عن 12,500 ريال.

من أهم الشروط عدم امتلاكها أي ممتلكات أو مصادر دخل لها.

ويشترط تقديم التمويل للنساء في السعودية في عدم الحاجة إلى إعالة الأبناء.

يتراوح عمر المتقدم 25 حتى 55 عام ولا يتجاوز ذلك.

يشترط أن تكون المواطنة مطلقة أو أرملة دون اشتراط إعالة أبناء.

إمكانية السداد على فترات طويلة حسب دخل الشخص المتقدم.

ليس له رسوم إدارية

يكون السجل التأميني للمرأة سليمًا. أهم مميزات بنك التسليف في القروض: من اهم مزايا قرض بنك التسليف هو عدم حصوله على فوائد على القروض، بل يتم تسديد المبلغ كما هو دون أي زيادة.

ومن مزاياه حيث يقدم لك البنك فترات طويلة المدى من أجل سداد القرض تصل إلى ٥ سنوات، وهذا يعني أن مبلغ السداد سيكون بسيط.

ومن اهم مزاياه يقوم البنك بإعطاء مبالغ قروض مرتفعة تصل إلى ٣٠ ألف ريال أو أكثر.

ومن مزاياه ايضا شروط البنك دائما تكون سهلة وفي متناول يديك. كيفية التقديم على تمويل كنف من بنك التسليف: ادخل على رابط موقع بنك التنمية الاجتماعية

يقوم المتقدم بالتسجيل به

اختيار ايقونة منتجات الأفراد لتحديد قرض كنف.

بعد ذلك يقوم المتقدم بتحديد الفرع المناسب للعميل لزيارته.

ثم تقوم بملء وتسجيل وكتابة كافة بيانات العميل في النموذج.

ثم تقوم باستكمال البيانات والتاكد من صحتها ثم ارسال الطلب والتأكيد ثم تنتظر الموافقة على القرض وايداعه بحسابك. عمر شويل - جدة للأرامل والمطلقات وربات البيوت طلب إعانة من بنك التسليف وبدون كفيل الشروط والرابط - ثقفني

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