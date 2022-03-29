مساعدة مالية عاجلة من الديوان الملكي بمناسبة رمضان ومنحة أرض مجانية للمحتاجين وبدون مسكن

يقدم الديوان الملكي مساعدات مالية عاجلة لبعض الفئات والحالات التي تستدعي المساعدة وهذه الحالات سوف نذكرها بالتفصيل بداخل المقال وسوف نذكر كذلك كيفية تقديم الطلب للديوان الملكي للحصول على المساعدة المالية العاجلة لبعض الاسر والمواطنين الاشد احتياجا للدعم والمساعدة، حيث يوجد الكثير من الفئات المحتاجة إلى المساعدة المالية بالمملكة ويرغبون في الاستفادة من المساعدة المقدمة من الملك سلمان فلا يبخل جلالة الملك على كافة مواطنيه بالمملكة ويوفر إليهم كل ما حياة كريمة ويلبي إليهم كل ما يحتاجون سواء من ملبس أو مسكن أو مشرب، وبات من أبرز المكرمات التي يمنحها الديوان الملكي، ويسعى إليها الكثيرون من قبل الأشخاص والأسر التي تحتاج إلى المساعدة المالية، بصور متعددة كطلب المساعدة المالية العاجلة، وطلب منحة أرض مجانية، وطلب سداد الديون، أو طلب المساعدة للعلاج، وغيرها من الحالات التي يتم صرف المعونات المالية فيها.

الحالات الخاصة والتي تسمح بطلب مساعدة مالية من الديوان الملكي:

حالة الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة. حالة الأشخاص الذين يعانون من البطالة (لا عمل لهم).

بالإضافة إلى الأشخاص الذين يمرون بظروف مادية صعبة

حالة الأشخاص الذين تعرضوا لحوادث وخسائر كبيرة.

حالة تعثر الأشخاص في سداد الديون المترتبة بذمتهم.

كيفية طلب مساعدة مالية عاجلة من الديوان الملكي:

التأكد من كتابة كل البيانات الشخصية الذي تم إدخالها بشكل صحيح للتمكن من التواصل بسهولة مع مقدم الطلب وتتمثل هذه المعلومات في (الاسم الكامل ورقم الجوال وغيرها من البيانات).

التمكن من شرح حالة مقدم الطلب الذي يرغب في الحصول على المساعدة

بعد ذلك يقوم مقدم الطلب بإرسال الطلب من خلال البريد السعودي.

كيفية التواصل مع الديوان الملكي لطلب مساعدة عاجلة: