نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اطلب سلفة 5000 ريال واستلم فى دقائق بحسابك من منصة سلفة أهم المزايا والشروط في المقال التالي

سلفة فوية استعدادا للشهر الكريم اطلب واستلم فورا سلفة مالية نقدية تصرف للظروف المالية والاحتياج السريع وتتم بموافقة فورية طالما مستوفي الشروط وسوف نوضح الشروط للحصول عليها وكيفية التقديم واهم مزايا سلفة، فقرض سلفة واحد من الخدمات التمويلية المتنوعة التي تقدمها المنصة لمواطني المملكة، تدعم جميع المواطنين والمواطنات قبل شهر رمضان ، ويتم الموافقة عليها في غضون 15 دقيقة حيث لا يخضع لشروط مجحفة ولا يحتاج إلى تحويل راتب، وتعتبر سلفة قرض صغير لبدء مشاريع خاصة، تجلب لهم عوائد مالية مناسبة تكفي احتياجات أسرهم، أو كحل سريع وعاجل لبعض مشاكلهم المادية أو سداد بعض ديونهم أو عمل تجديدات في المنزل او لشراء احتياجاتك قبل الشهر الكريم بعد غلاء الأسعار والراتب لايكفي. الشروط الواجب توافرها للحصول على سلفة: يجب على المتقدم أن يكون ذو جنسية سعودية

يتراوح عمر المتقدم بين 18 – 60 عام

يجب ألا يقل دخل المتقدم عن 4000 ريال سعودي.

يشترط للحصول على سلفة ان لا تقل فترة تعيين المتقدم عن 3 شهور في القطاع الحكومي. أهم مزايا الحصول على سلفة: من مزايا سلفة شروطه بسيطة وسهلة لمن يرغب في الحصول علي سلفة.

ومن مزاياه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ومن مزاياه لا يحتاج سداد أقساط القرض إلى تحويل الراتب.

ومن مزايا سلفة شروطه ميسرة ومرونة في فترة السداد.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام كيفية التسجيل للحصول على سلفة: ادخل على رابط منصة سلفة

الضغط على أيقونة تسجيل حساب جديد.

بعد ذلك الضغط على ايقونة طلب التمويل

ثم تقوم بتحديد المبلغ المطلوب من الف الى 5 الاف ريال وتحدد كيفية السداد وعلى كم شهر يتم السداد واختيار مدة التقسيط.

ثم عليك بادخال رقم الهوية والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال وكلمة المرور في الاماكن المخصصة لها.

ثم تقوم بادخال كلمة المرور مكونة من حروف كبيرة وصغيرة وأرقام.

ثم تقوم بالنقر على اختيار ايقونة قبول الشروط والأحكام.

ثم النقر على ارسال وبعد مراجعة الطلب والتاكد من صحة البيانات تنتظر الموافقة الفورية ويتم تحويل المبلغ فوراً. عمر شويل - جدة اطلب سلفة 5000 ريال واستلم فى دقائق بحسابك من منصة سلفة أهم المزايا والشروط - ثقفني

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