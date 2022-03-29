نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منحة سريعة من سلفة 5000 ريال دعم مالي فوري مع اقتراب الشهر المبارك بدون تحويل راتب في المقال التالي

يتزايد البحث حاليا في محركات البحث بجوجل عن طلب سلفة ومع اقتراب الشهر الكريم يحتاج الكثير من المواطنين لطلب سلفة سريعة لسد احتياجات الأسر ومتطلبات الشهر الكريم، وسوف نوضح شروط طلب سلفة وكيفية طلب سلفة واهم مزايا سلفة، حيث تعمل سلفة على توفير تمويل سريع سدادك لبعض متطلبات الحياة اليومية من مصروفات منزلية او سداد فواتيرك أو لشراء بعض احتياجات اسرتك المنزلية لا تفكر طويلا في منصة سلفة تمنحك سلفة سريعة، ولكي تحصل على تمويل فورى كسلفة تصل الى 5000 ريال من منصة سلفة تقدم بطلب للحصول على سلفة تمويل شخصي سريع من منصة سلفة إذا توفرت الشروط الواجب توافرها للحصول على السلفة . اهم مميزات سلفة الفورية: من أهم المميزات التي تتميز بها منصة سلفة أن تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

ومن مزايا سلفة يتم صرفه اون لاين فور التقديم عليه من خلال منصة سلفة ويتم ايداعه بحسابك فور الموافقة على طلبك.

يتميز بأن له هامش ربحي بسيط ومنخفض للغاية.

يتميز بإنه يتم من خلال أقساط مرنة متفق عليها بين المستفيد والمنصة تكون بشكل مريح

لا يحتاج إلى تحويل الراتب.

ومن ميزات سلفة اسرع قرض شخصي والموافقة سريعاً بعد توافق الشروط. الشروط الواجب توافرها للحصول على سلفة: يشترط أن يكون الشخص طالب السلفة أن يكون جنسيته سعودي الأصل.

ويشترط ان لا يقل الراتب عن 4000 ريال سعودي.

يكون عمر الشخص المتقدم يبدأ من 18 عام حتى 60 عام.

ويشترط ان يكون قد استمر في عمله فترة عمل تصل إلى 3 أشهر للعاملين في القطاع العام، وللقطاع الخاص لا تقل عن 6 أشهر. كيفية التقديم للحصول على تمويل منصة سلفة: ادخل على رابط الموقع الالكتروني لمنصة سلفة.

أن يقوم الشخص المتقدم باختيار أيقونة تسجيل الدخول.

ثم تقوم بتحديد المبلغ المراد الحصول عليه.

يقوم الشخص المستفيد بعد ذلك بتحديد الحد الأقصى وهو 5 ألف ريال سعودي قيمة التمويل الشخصي والضغط على ايقونة تقديم الطلب.

تحديد فترة السداد بناء على دخل المواطن المستفيد.

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