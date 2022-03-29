كيفية الاستعلام عن صلاحية الهوية للمقيم absher.sa عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية والتي يستفيد منها كل من المواطن السعودي والوافد إلى المملكة وكذلك المقيمين، ويهتم كل مقيم بالمملكة باستكمال كافة الوثائق وأن تكون إقامته بالمملكة قانونية حتى لا يتعرض إلى المحاكمة أو المنع أو حتى إلى الترحيل والحرمان من دخول الأراضي السعودية لمدة خمسة سنوات.

كيفية الاستعلام عن صلاحية الهوية للمقيم absher.sa برقم الإقامة بوابة أبشر الإلكترونية

قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق العديد من المنصات الإلكترونية الرقمية لمساعدة المتعاملين مع المؤسسات والمصالح الحكومية، حيث كانت رؤية 2030 أن يتم الانتقال الإلكتروني للتعامل مع الهيئات الحكومية لنقل قاعدة بيانات الموجودين على أراضي المملكة إلى القاعدة العامة ويتم مراجعتها والتحقق منها بطريقة سهله، وهي من أحدث أساليب العصر الحديث في التسجيل والاستعلام وتحديث البيانات وتخلص المواطنين من التعاملات الورقية المكتبية التي تستنزف الوقت والجهد ولا تكون بدقة المنصات الإلكترونية.

خدمات منصة أبشر للخدمات الإلكترونية

التسجيل الإلكتروني لبيانات السعوديين والتي يتم تيسير قاعدة بيانات الشعب لدى مؤسسات المملكة للتحقق عند التقديم على الوظائف من بيناتهم أو التحقق منها كذلك عند طلب الدعم والمساعدة من مؤسساتها الاجتماعي مثل الضمان المطور الجديد، حيث يتم التحقق من بيانات المواطنين من منصة أبشر.

يتم التسجيل الإلكتروني لبيانات المقيمين على أراضي المملكة وذلك للتأكد من شخصيتهم والتأكد من استكمال إجراءات الإقامة وبيانات العمل والمخالفات التي ربما يقوموا بها وأماكن العمل وغيرها.

تقوم المنصة أيضا باستقبال تسجيل القادمين إلى المملكة للسياحة أو الحج أو العمرة، وذلك من خلال استقبال تسجيلاتهم قبل القدوم إلى الأراضي السعودية بيومين على الأقل للتأكد من بياناتهم والحصول على لتحصينات اللازمة لهم والتأكد من قدومهم من البلاد الغير محظور السفر منها واليها من السعودية.

كيفية الاستعلام عن صلاحية هوية مقيم