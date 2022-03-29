نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة جدارة 1443 لـ تقديم وظائف ديوان المظالم للجنسين في المقال التالي

عمر شويل - جدة من خلال البحث عن الوظائف الحكومية المخصصة للسعوديين بالمملكة العربية السعودية، فقد أعلن عن وظائف ديوان المظالم للجنسين الشاغرة وعددهم 78 وظيفة، وفق نظام التعاقد على رتب وظيفية (المرتبة الرابعة- السادسة- السابعة)، والتي يبدأ التسجيل الإلكتروني عبر جدارة للتوظيف من يوم 2/ 9/ 1443 وحتى يوم 5/ 9/ 1443 هـ، التي تتطلب توافر شروط معينة في المتقدمين.

تقديم وظائف ديوان المظالم للجنسين

من يريد التقديم على وظائف ديوان المظالم بالسعودية يجب أن يعلم تفاصيل الوظائف الشاغرة المتوافرة لكل من الرجال والنساء وفق المؤهل الدراسي، والفئات المستهدفة بالإعلان للتقديم وفق الشروط والخطوات، حيث يتم التسجيل بالدخول في الموعد المحدد على رابط نظام جدارة، موقع مسار الذي يتطلب أن تكون لك عضوية، ثم تسجيل بياناتك في منصة النفاذ الوطني الموحد.

شروط التقديم

التقديم من الجنسين على أن يكونوا سعودي الجنسية.

عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام.

كذلك يشترط حسن السير والسلوك.

وعدم سابقة الحكم عليه بحد شرعي.

وأن يتوافر في المتقدم المؤهل الدراسي المطلوب.

ألا يكون يعمل ولديه مدة خدمة، ويمكن التقديم لمن أمضى سنة على تاريخ إنهاء خدمته.

كما يجب أن يكون لائق صحيا للعمل.

التقديم على الوظائف الحكومية جدارة 1443

من الدخول على المنصة الوطنية الموحدة (مسار) يمكنك تسجيل الدخول من أجل الاستفادة من خدمات جدارة للباحثين عن العمل، والتي من خلالها يتم معرفة الوظائف الشاغرة والتي يتم الإعلان عنها بين الحين والآخر، وكذلك تستطيع تسجيل جديد في حال لم تكن مسجلا من قبل، وعند موعد التقديم سيتم فتح باب التسجيل بالساعة 12 ظهرًا، وذلك للعمل بالديوان الوطني في المقر والمحاكم بمناطق (الرياض- جدة الدمام).

مسميات وظائف ديوان المظالم 1443

إن الوظائف المتاحة عددها 78 وظيفة شاغرة، وقد حدد الديوان:

المسمى الوظيفي، وعدد الوظائف.

وأيضًا المرتبة الوظيفية الخاصة بها.

كذلك مكان الوظيفة الشاغر.

وفق هذا البيان الموضح بتلك الصورة.

شروط سهلة وبسيطة وفق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لراغبي الالتحاق بوظائف ديوان المظالم بالمملكة على الرتب الوظيفية المتاحة للتعيين بنظام التعاقد بالدخول على بوابة جدارة للتوظيف واتباع الخطوات في الموعد المحدد.