تحديث بيانات المصرف للمقطوعة eservices.mlsd.gov.sa للمستفيدين من المساعدات المقطوعة في النظام القديم، حيث يكون عليهم تحديث جميع بياناتهم ومنها رقم الغيبان المصرفي الذي يتم تحويل المبالغ المقتطعة لهم عليه، وقد توقف صرف مقطوعة الضمان لأربعة سنوات إلا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت أنها لم تلغي نظام العمل فيها وأن التسجيل وتحديث البيانات ما يزال متاح لحين تحديد موعد مناسب لإيداع المبالغ للمستفيدين، والتي تقدر بحوالي 10 ألف ريال إلى 30 ألف ريال للفرد أو الاسرة، حسب الحالة.

تحديث بيانات المصرف للمقطوعة eservices.mlsd.gov.sa رقم الإيبان البنكي الأحدث للمستفيدين

تشكك كثير من مستفيدي المساعدات المقطوعة عن إمكانية عودتها وخاصة بعد توقف دام لأكثر من أربعة سنوات متواصلة، حيث كانت وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بالسماح بصرف مبالغ مالية مقتطعة لفئات مشمولي الضمان الاجتماعي لأعداد من المواطنين، وكانت الوزارة تودعها بالحسابات المصرفية مرة أو مرتين في العام الواحد، حسب الحاجة وحب ما تقوم الوزارة بإقراره، وقامت الوزارة باستحداث العديد من البرامج الاجتماعية التي تقوم بتقديم الدعم للمحتاجين.

تحديث بيانات المساعدة المقطوعة

يكون على مستفيدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالنظام القديم تحديث بيانتهم الخاصة على المنصة الخاصة بالوزارة، وأعلنت الوزارة انتقال الخدمات الإلكترونية إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان المطور الجديدة ويتم التسجيل والتحديث أيضا من خلال المنصة الوطنية الموحدة، ويشمل التحديث ما يلي:

تحديث البيانات الشخصية للمستفيدين والتي تشمل الحالة الصحية وحالة العمل، كما يتم تحديث الحالة الاجتماعية من الزواج أو الطلاق أو يعول أو غيره، كما يتم تسجيل حالة عمل المستفيد أو أنه عاطل.

تقوم الوزارة باستقبال تحديث رقم الهاتف النقال والعنوان، حيث يتم تبادل الرسائل والاستعلام بين الوزارة والفرد وتسلم رسائل المصرف بإيداع المبالغ المالية على رقم الهاتف النقال الأحدث له.

تحديث رقم الغيبان المصرفي وهو ما يتم نزول الراتب عليه.

يجب تسجيل كافة بيانات الدخل، شامل دخل أفراد الاسرة ودخل الزوجة والدخل غير المكتسب مثل حساب المواطن.

يتم الموافقة والإقرار بجميع الشروط الجديدة للمساعدة.

تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاستعلام عن طلب المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني عبر رابط استعلام إيداع المساعدة المقطوعة .

طريقة تحديث بيانات المساعدة المقطوعة