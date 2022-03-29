مقدم طلب زيارة عائلية visa.mofa.gov.sa للمقيمين في المملكة والتي تتم حصرا من خلال وزارة الخارجية السعودية، وهي التي تقوم بالتنسيق مع مصلحة الجوازات ووزارة الداخلية وغيرها للوصول بالخدمة الأفضل والتأمين المناسب للزيارات العائلية مع ضمان الالتزام التام بشروط الحصول على التأشيرة وطلب الزيارة المقدم إليها.

مقدم طلب زيارة عائلية visa.mofa.gov.sa تسجيل واستعلام عبر رابط وزارة الخارجية السعودية

يسعى المقيمين على أراضي المملكة لغرض العمل، ولا يتمكنوا من السفر خارج البلاد لطبيعة هذا العمل، أن يتم لم شملهم بالحصول على زيارات عائلية لذويهم، وخاصة في فترات شهر رمضان أو الأعياد، وتتيح المملكة الزيارات العائلية لما فيها من رفع الروح المعنوية للعاملين على أراضيها بشرط عدم مخالفة اي من قوانين زيارة وإقامة والحصول على التأشيرات من المملكة.

عمل وزارة الخارجية السعودية

تتعامل الوزارة بشكل أكبر مع المقيمين على أراضي المملكة وتقوم بتيسير العديد من الإجراءات الخاصة بهم مثل:

تقوم بتجديد الإقامات للعاملين والمقيمين في المملكة.

يتم الحصول على تأشيرات الدخول والمغادرة من المملكة.

تقوم باستقبال طلبات الزيارة العائلية وتتيح من خلال رابطها الرسمي الاستعلام عن هذا الطلب.

شروط الحصول على تأشيرة زيارة عائلية بالمملكة

يجب على جميع المقيمين أو العاملين على أراضي المملكة اتباع كافة الشروط الموضوعة في التعامل مع المؤسسات، وذلك لضمان إقامة خالية من المشكلات أو الغرامات، كما قد تؤدي بعض المخالفات إلى الترحيل خارج المملكة أو المنع من دخولها لمدة خمسة سنوات، وتكون شروط الحصول على التأشيرة ما يلي:

أن يكون المواطن العامل بالمملكة له تأشيرة وجواز سفر ساري المفعول.

تكون الزيارة مفعلة لمدة 3 اشهر.

يتم التقديم على الطلب إلكترونيا عبر رابط وزارة الخارجية.

طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية