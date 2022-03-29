أهلية مكرمة الضمان sbis.hrsd.gov.sa والتي يؤهل لها مستفيدي الضمان المطور المقبولين في المراحل الثلاثة، وكذلك النظام القديم الذين تم قبولهم من جديد بعد تحديث البيانات، ويترقب المواطن السعودي المستفيدين من الضمان المطور موعد صرف وإيداع المكرمة الملكية في رمضان والتي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين في العام الماضي.

أهلية مكرمة الضمان sbis.hrsd.gov.sa موعد إيداع رواتب المطور في شعبان 1443

يتابع مستفيدي الضمان المطور بالمراحل المقبولة حتى الشهر الجاري الموعد المقرر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لصرف راتب شهر شعبان 1443، حيث يمكنهم وقت تسلم راتب الضمان في هذا الشهر تسلم المبلغ المقرر لهم كمكرمة من خادم الحرمين الشريفين يتم صرفها مع اقتراب شهر رمضان الكريم، ونعرض عليكم الموعد المقرر لصرف راتب الضمان والمكرمة الملكية

أهلية مكرمة الضمان المطور

يتم قبول أهلية الضمان المطور لقبول أهلية الضمان، ويتم قبول أهلية الضمان عند انطباق شروط الاستحقاق على المستفيدين، وهي الشروط الجديدة التي تم تطبيقها على مستفيدي الدعم وهي:

الدخل الشهري المنخفض والذي يلتزم فيه المتقدم والمستفيدين براتب أقل من 550 ريال للفرد و1100 ريال لرب الاسرة.

أن يتم تسجيل كافة بيانات الدخل المكتسب وغير المكتسب للأسرة.

لا يكون له أملاك عالية القيمة أو سجل تجاري ساري.

تقوم المطلقة بإثبات استقلالية الدخل والسكن.

يتم قبول العاطلين مع اشتراط ألا يتم الحصول على الراتب طوال الحياة وأن يقوموا بالالتحاق بالبرامج التدريبية والتأهيلية.

موعد راتب الضمان والمكرمة الملكية (شعبان 1443 – مارس 2021)

تسلم راتب الضمان المطور 28 شعبان 1443 – الخميس 31 مارس 2022 إيداع وصرف المكرمة الملكية يتسلم مستفيدي المكرمة الملكية نفس يوم الحصول على راتب الضمان.