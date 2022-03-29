شروط تسجيل الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa للمواطنين السعوديين من العديد من الفئات، حيث تقبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسجيلات أصحاب الدخل الشهري المنخفض، والذي يكون أقل من الحد المانع للفرد والاسرة، والأرامل والمطلقات حتى المتزوجات العاملات اللاتي يعلن الاسر أو المهجورات وكذلك العاطلين عن العمل.

شروط تسجيل الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa موعد صرف راتب شعبان 1443 من المصرف

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط الضمان المطور الجديد لتقوم فئات غير القادرين ماليا والمستحقين لأموال الزكاة بالتسجيل في منصة الدعم والحماية للحصول على الراتب الشهري من الوزارة، والذي يعتمد على الدخل الشهري وكذلك عدد أفراد الاسرة، كما يرتبط ارتباط وثيق بشروط الاستحقاق التي يجب اتباعها لقبول أهلية المتقدمين.

الحد المانع للضمان وأهمية رابط الضمان الجديد

أطلقت منصة الدعم والحماية الضمان المطور الجديد لشمول فئات كبيرة من المواطنين ضمن منصة الرعاية الاجتماعية لمؤسسة الدعم بالمملكة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتم عمل العديد من التعديلات على نظام صرف واستحقاق الضمان الاجتماعي القديم ليتم وصول الدعم للفئات المستحقة وكذلك شمول فئات أكثر لهذا الدعم، وكان من أبرز سمات نظام الضمان المطور الجديد هو رفع الحد المانع للضمان ليكون 1100 ريال لرب الاسرة و550 ريال للفرد المستقل.

شروط التسجيل في الضمان المطور الجديد 1443

أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية.

لا يقل عمر المواطن عن 35 عام.

يجب الالتزام بالحد المانع لراتب الضمان للفرد والاسرة.

يكون للمتقدم حساب مصرفي ورقم هاتف خاص به.

تسجيل كافة بيانات الدخل الشهري الخاص برب الاسرة والزوجة والدخل غير المكتسب، مثل حساب المواطن.

لا يجب أن يكون لديه أملاك عقارية أو أراضي ولا يكون له سجل تجاري.

يكون من القيمين بالمملكة إقامة كاملة ولا يكون من أرباب دور الرعاية أو السجون.

يجب على المطلقة أو المهجورة إثبات استقلال الدخل والسكن ليتم احتسابها كاسرة مستقلة مع أبنائها ولا يتم احتسابها ضمن أسرتها.

يكون من حق العاطل عن العمل التقديم للحصول على الراتب إذا التزم باتباع برامج التدريب والتأهيل التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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