وثيقة رفع إيقاف الخدمات الإلكترونية najiz.sa والتي يحصل المواطن من خلالها على حرية التنقل والسفر وكذلك الخدمات المالية والتصرفات العقارية، وقامت وزارة العدل بالمملكة بإطلاق منصة ناجز للخدمات العدلية الإلكترونية لإنجاز المعاملات بين الأفراد والمؤسسة القضائية بهدف التسهيل والتيسير في التعامل والاستعلام وتسريع للوقت في إنجاز المهام القانونية ومواكبة للتقدم العلمي التكنولوجي في التعامل في مؤسسات المملكة ضمن رؤية 2030 للمملكة.

وثيقة رفع إيقاف الخدمات الإلكترونية najiz.sa تفعيل بوابة ناجز للأمور العدلية (مؤقت – كامل)

تقوم وزارة العدل بتمكين تنفيذ الأحكام القضائية ضد المدانين في المخالفات المالية والجنائية والأخلاقية في جميع أنحاء المملكة، ويكون للوزارة الذراع العليا في التعامل مع كافة المخالفات لضامن الأمن والاستقرار وعدم ضياع الحقوق وهو صميم العمل القضائي في الدول المرموقة ولذلك تقوم باستخدام أدوات تفعيل الأحكام بالاتفاق مع وزارة الداخلية وغيرها من الجهات والمؤسسات المختصة بالتنفيذ القضائي.

بوابة ناجز الإلكترونية

للبوابة نصيب من اسمها حيث تهدف إلي إنجاز التعاملات والاستعلام عن الخدمات العدلية بالمملكة وتفعيل العديد من الخدمات التي تخص المعاملات القانونية وتحديث الوثائق والصكوك ورفع القضايا والتعرف على خطوات الحصل على الحق وكيفية تفعيل نظام الدف القضائي الإلكتروني لرفع القضايا وسداد الغرامات التي تخص المرور والمخالفات وغيرها، وتعتبر من أحدث المنصات وأكثرها استخداما بالوزارة منذ إطلاقها لشمولها لأغلب المعاملات القانونية التي يتم الانتهاء منها وإنجازها بطريقة أسرع وادق.

شروط رفع الإيقاف عن المعاقبين حسب وزارة العدل السعودية

ينقسم رفع الخدمات إلى رفع كلي ورفع مؤقت، ويجب أن يقوم الموقوف عنه الخدمات بالوفاء بالالتزامات التي تمت معاقبته بسببها:

الوفاء بالالتزامات والنفقات المالية تجاه الاسرة للذين قاموا بهجرها والتخلي عن واجباتهم في الإنفاق عليها، وتقوم الوزارة في هذا الوقت بمعاقبة الممتنع عن الإنفاق برفع الخدمات مع خصم جزء كبير من الراتب الخاص به، للعاملين بالقطاع الحكومي، ويصل الخصم إلى 60% من قيمة الراتب، ويعاد توجيهه لصالح الاسرة.

سداد المديونات للأفراد والتي يكون فيها المخالف والمعاقب قد حصل على أموال ولم يلتزم بسدادها لصاحب الأمر بما يستدعى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده ورفع الخدمات عنه.

أن يقوم بسداد أقساط القروض إلى المصرف أو جدولة ديونه معه، حيث يؤدي الحصول على قرض وعدم سداد اقساطه باتخاذ المصرف إجراءات قضائية ويتم رفع الخدمات لحين السداد، ويقوم الذي قام بجدولة الديون برفع الإيقاف مؤقتا من الوزارة ويتم الرفع النهائي بعد الانتهاء من السداد.

خطوات رفع إيقاف الخدمات