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شروط تجديد بطاقة الهوية المدنية www.absher.sa والتي أعلنت عنها مصلحة الأحوال المدنية بالمملكة وعن كافة الخطوات الخاصة بتحديث الهوية الوطنية التي يكون على كل من تنتهي الصلاحية المدونة عليها من تحديثها في خلال الفترة القانونية المقررة للتحديث ووفق الاشتراطات اللازمة، وإلا تعرض للمسائلة القانونية.
شروط تجديد بطاقة الهوية المدنية www.absher.sa والفترة القانونية للتحديث عبر أبشر
يكون من الهام للمواطن السعودي البالغ للسن القانوني وهو 18 عام أن يكون له بطاقة الهوية الوطنية، حيث يكون هذا العمر مسئولا فيه عن العديد من التصرفات ويمكنه الحصول على عدد من الامتيازات، ويسعى كل من بلغ هذا السن أن يتقدم للحصول على بطاقة الهوية، على أن يكون من تنتهي فترة الصلاحية الخاصة به على البطاقة أن يتوجه على الفور لتجديدها واصطحاب المستندات والوثائق.
تجديد الهوية الوطنية عبر أبشر
تقوم منصة أبشر الإلكترونية بالعديد من الخدمات الإلكترونية، والتي يقوم باستخدامها كل من المواطن السعودي والمقيم بالمملكة بشكل مؤقت أو دائم وكذلك المقبلين على السفر إلى المملكة، حيث تعتبر المنصة هي قاعدة البيانات العامة للشعب والمقيمين على أراضي المملكة والتي تتصل بوزارة الداخلية لمراجعة البيانات والتعرف على كل ما يخص المسجلين والمقيمين بالمملكة، ويمكن من خلالها تتبع أماكن المواطنين أو أماكن عملهم أو التعرف على السجن الجنائي والقانوني لهم بما ييسر عمل وزارة الداخلية.
شروط تجديد بطاقة الهوية المدنية
- يجب أن يتم تقديم صورة من البطاقة التي انتهت صلاحية استخدامها.
- يتم تقديم صورة مطابقة لسجل العائلة أو صورة من عقد الزواج.
- يقوم بالتقديم بالفرع المدني الذي يتبع لمنطقته.
- يتم مليء نموذج طلب عند التقديم.
- يحصل على تذكرة حجز موعد تحديث البطاقة ويقوم بإرفاق تلك التذكرة في سجل التقديم.
- يقوم بالتصوير وإرفاق 6 صور حديثة له لا يرتدي نظارة فيها ويقوم بوضع غطاء الرأس.
- يجب الالتزام بالزي السعودي في التصوير.
- يتم التسجيل الإلكتروني في طلب تحديث الهوية عبر منصة أبشر.
- يجب الالتزام بالتجديد في خلال الفترة القانونية لانتهاء البطاقة والتي تكون بحد أقصى 180 يوم أو يتم التعرض للمسائلة القانونية.
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