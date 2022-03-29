نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع الدفعة 53 شهر إبريل من حساب المواطن وتحديث البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيام قليلة تفصلنا عن لحظة صرف وإيداع دعم حساب المواطن في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين ليتمكن كلاً منهم من الصرف، حيث يتم إيداع المبالغ المالية المستحقة في الموعد الرسمي لها من كل شهري ميلادي في اليوم الموافق 10، فقد أشار برنامج حساب المواطن من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر من خلال خدمة المستفيدين حول تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين للحصول على الدعم، ونوضح من خلال موقعنا ثقفني موعد بدء التسجيل مرة أخرى في البرنامج وشروط التسجيل، وموعد صرف الدفعة 53 شهر إبريل، وكيفية تحديث البيانات للاستفادة من الدعم، ورابط الدخول والاستعلام عن أهلية المواطن وأحقيته في الدعم.

موعد صرف الدفعة 53 شهر إبريل من حساب المواطن:

بعد إيداع الدفعة الأخيرة في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين، بدء البرنامج في استقبال العديد من الاستفسارات التي تتعلق بموعد صرف الدفعة 53 شهر إبريل، خاصة بعد انتشار العديد من الشائعات التي تشير إلى تغيير موعد الصرف الرسمي، وقد أوضح البرنامج أن الصرف يتم في اليوم الموافق 10 من كل شهر ميلادي، ويوافق صرف الدفعة في يوم الأحد الموافق 10 من كل شهر ميلادي، ولن يتغير موعد الإيداع والصرف إلا في حالة أجازة رسمية وقد أشار البرنامج أن ما تم نشره في الفترة الأخيرة بخصوص تأجيل الصرف ما هو إلا شائعات.

الاستعلام عن نتائج الأهلية الدفعة 53 شهر إبريل:

مع بدء الشهر الجديد يعلن حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية الدفعة 53 شهر إبريل، وبمجرد صدور نتائج الأهلية يقوم الشخص المستفيد بالاستعلام عن أحقية الصرف لدعم الدفعة الجديدة، ويتم الاستعلام من خلال الدخول على الرابط الرسمي حساب المواطن ومعرفة مدى إمكانية الصرف.

تحديث بيانات المستفيدين من حساب المواطن بالخطوات:

في الفترة الأخيرة شهد البرنامج العديد من الأسئلة وتقديم طلبات الاعتراض لمن كان إيداعهم صفر، وبعد فحص طلبات الاعتراض أشار البرنامج إلى ضرورة تحديث بيانات الأشخاص المستفيدين للتمكن من الاستفادة من الدعم المقدم عبر البرنامج، ويتم تحديث البيانات من خلال اتباع هذه الخطوات وهي: