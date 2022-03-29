التحقق من أهلية ساند gosi.gov.sa وهو نظام دعم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة للعاطلين عن العمل، الذين تعرضوا للتعطل عن العمل ليس لسبب مخالفة أو أخطاء أخلاقية، ويقوم الذي تعطل عن الوظيفة بالقطاع الخاضع لنظام التأمينات بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التقديم للحصول على دعم ساند مع الالتزام التام بالشروط التي يجب الالتزام بها للحصول على هذا الدعم.

التحقق من أهلية ساند gosi.gov.sa شروط الاستحقاق من المؤسسة العامة للتأمينات

تهتم المملكة بكل من العامل والعاطل وكافة أفراد المجتمع ويظهر ذلك جليا في إنشاء المؤسسات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يتم من خلالها تقديم الدعم للمواطنين، ويكون المواطن الذي تعطل عن العمل بشكل مفاجئ خاضع لنظام التأمينات الاجتماعية، بشرط أن يكون يعمل في مؤسسة تخضع لنظام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

نظام دعم التعطل عن العمل (ساند)

يعتبر نظام التعطل المفاجئ عن العمل من أهم ما يتابع كل متعطل للتعرف على كيفية العي لحين الحصول على عمل جديد، ويجب أن يكون الموظف خاضع ومشترك في نظام التأمينات الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات ومشتركا بالنسبة السنوية من الراتب، وكذلك المؤسسة، حيث يتقرر أن يدفع 1% من الدخل المخصص له كاشتراك بالتأمينات بينما تدفع المؤسسة التي يتبع لها هي الأخرى 1%، لتكون نسبة الاشتراك 2% على أن يتم صرف المبالغ المستحقة له بعد استيفاء شروط الاستحقاق.

شروط أهلية واستحقاق دعم ساند

الجنسية السعودية شرط أساسي للحصول على المبالغ المستحقة له والاشتراك في التأمينات.

المدة المشترطة للاستحقاق، وسوف نبينها في الجدول.

لا يجب أن يكون مفصول عن العمل لأسباب مخالفات لا يمكن التسامح معها، اي يكون مفصولا تعسفيا أو بسبب مشاكل وتعثرات مالية لدى الشركة.

يكون العامل عاطل تماما وليس له دخل آخر للعيش.

لا يجب أن يكون بلغ الستين أو تقدم بالاستقالة من نفسه.

يتم التسجيل على طلب دعم ساند في خلال 90 يوم من تاريخ ترك العمل.

يجب أن يكون قادر على العمل.