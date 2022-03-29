تمويل شخصي من مصرف الراجحي 1443 500 ألف ريال الشروط و طريقة التقديم

تمويل شخصي من مصرف الراجحي ١٤٤٣. يعتبر مصرف الراجحي من اكبر المؤسسات المصرفية داخل المملكة ويقدم العديد من الخدمات المصرفية مثل خدمات الحسابات و خدمات التمويل للأفراد والشركات. حيث يهتم الكثير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية بالخدمات المصرفية التي يقدمها مصرف الراجحي. حيث يقدم المصرف الكثير من الحلول التمويلية للأفراد سواء كان تمويل شخصي أو عقاري أو قروض السيارات. ولذلك سوف نستعرض معكم الآن كافة التفاصيل و المعلومات الأزمة عن القروض المتوفرة. كما نستعرف معكم الشروط الواجب توافرها و طريقة التقديم للحصول على التمويل. حيث يصل مبلغ تمويل الراجحي إلى ٥٠ ألف ريال للمقيمين ويصل التمويل الى 500 الف ريال.

أولا طريقة الحصول على تمويل شخصي من مصرف الراجحي

يوجد بعض الخطوات التي يجيب اتباعها للتقديم على القرض إلكترونيا وهي:

الدخول إلي الموقع الرسمي لمصرف الراجحي عبر الرابط alrajhibank.com.sa ثم الضغط علي أيقونة التمويل الشخصي. تقوم باختيار القرض التي تريد الحصول علية. بعد اختيار القرض تقوم بتعبئة خانة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ومعلومات حقيقية.

بعد تنفيذ الخطوات السابقة سوف بقوم المصرف بمراجعة البيانات و الرد على طلبك.

ثانيا شروط الحصول على تمويل شخصي من مصرف الراجحي

أن لا يقل عمر مقدم الطلب عن 25 عاما. لا يقل راتب مقدم الطلب عن 2000 ريال شهريا. تقديم شهادة أثبات الراتب الذي يتقاضاه. أن لا يزيد عمر مقدم الطلب عن 60 عاما عند موعد استحقاق القسط الأخير. لا يزيد عمر العميل المتقاعد عن 70 عاما للعسكرين عند موعد استحقاق القسط الأخير. تقديم بيانات المعاش التقاعدي تقديم جميع المستندات المطلوبة مع نموذج طلب التمويل. تسديد الرسوم الإدارية بقيمة 500 ريال يجب أن لا يقل القسط الشهرى عن 900 ريال

شروط التمويل للمتقاعدين من مصرف الراجحي

أن يكون تقاعد العميل من احدي الشركات النتعاملة مع مصؤف الرجحي. ألا يزيد عمر العميل عن 60 عاما في موعد استحقاق القسط الاخير. أن يكون الحد الادني للمعاش 2000 ريال سعودي. أن يكون مدة العمل في الشركة تجاوزت ال 24 شهرا. يجب موافقة المصرف علي منح التمويل الشخصي.

ثالثا مميزات الحصول على تمويل مصرف الراجحي

فترة سداد طويلة تصل إلى 60 شهرا. تمويل متوافق مع جميع أنطمه التمويل الإسلامي. حماية المخاطر في حالة التمويل لتجارة السلع للحماية من تقلبات الأسعار فى الأسواق.

وفي الختام نكون قد انتهينا من طريقة الحصول على تمويل الراجحي والشروط اللازمة وفي حالة استيفاء كل الأوراق المطلوبة و تقديم الطلب يتم صرف التمويل في حساب العميل خلال 30 دقيقة من تقديم الطلب.

طريقة فتح حساب جاري فى مصرف الراجحي