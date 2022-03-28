ديوان المظالم السعودي يعلن عن وجود فرص عمل مميزة في الديوان المظالم

ديوان المظالم هو أحد الهيئات القضائية التي توجد داخل أراضي المملكة العربية السعودية وهو هيئة قضائية مستقلة بذاته أن ويتم الإشراف علية من قبل سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، ويقوم سمو الملك بالنظر الي المظالم المقدمة من المواطنين حتي يتم تحقيق العدل والمساواة بين كافة طبقات المجتمع السعودي، كما يسعى الديوان إلي فرض الرقابة القضائية علي الهيئات الإدارية، مما يؤدي إلي الأفضل لدي القضاء الإداري بجانب الاستناد علي القيم والمبادئ التي تتضمن كلاً من العدل والمساواة والشفافية والعمل علي تلبية متطلبات الجودة.

ديوان الوظائف يعلن عن وجود فرص عمل شاغرة

من خلال المقال يمكنك التعرف علي معروض مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي، قد قام الديوان بالإعلان عن وجود وظائف شاغرة لدية وهي عبارة عن مجموعة من الوظائف بالمرتبة السابعة والمرتبة السادسة والمرتبة الرابعة في مقر الديوان والمحاكم التابعة لدية في كلاً من مدينة الرياض ومدينة الدمام ومدينة جدة، وتم الإشارة إلي أن المقبولين في تلك الوظائف يقوم الديوان بالتعاقد معهم في الحال، ولكن قبل أن نقوم بالتعرف علي طريقة التقديم علي تلك الوظائف، يمكننا أولاً معرفة الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للعمل وهي كالتالي:

علي المتقدم للعمل بالوظائف التي توجد بالديوان أن يكون سعودي الجنسية فقط.

لا يقل عمر المتقدم علي الوظيفة عن 18 عاماً.

يشترط أن يكون المتقدم حسن الخلق ولم يتم تعرضه للمسائلة القانونية من قبل.

أن لا يكون قد تم محاكمته بشكل مسبق بسب قضية تمش الشرف أو الأخلاق.

يجب أن يكون المتقدم لائقاً من الناحية الصحية.

أن يكون لدي المتقدم جميع الشهادات التأهيلية المطلوبة حسب اختصاص الوظيفة المتقدم لها.

يشترط اجتياز جميع الاختبارات الخاصة بالقدرات المعرفية.

ديوان المظالم وطريقة التقديم علي الوظائف الشاغرة

من خلال المقال يمكنك التعرف علي بوابة تواصل الديوان الملكي السعودي، قد قام الديوان بالإعلان علي الصفحة الرسمية الخاصة به علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن خطوات التقديم في مسابقة وظائف الديوان 2022 وهي كالتالي: