براتب 2000 ريال تمويل سيارة بدون كفيل أو تحويل راتب بقسط بسيط للسعوديين والمقيمين

براتب 2000 ريال تمويل سيارة بدون كفيل أو تحويل راتب من بنك الراجحي بثلاث خيارات للتمويل منتج تأجير سيارة بالتقسيط على خمس سنوات، ومنتج المرابحة وهو يعتمد على شراء المركبة وتقسيط ثمنها بأقساط مناسبة للدخل الشهري حسب فترة السداد المحددة، ومنتج الإحلال الذي يتيح للعملاء التنازل عن عقد ملكية المركبة لعميل آخر وذلك وفق الشروط والأحكام الائتمانية لدى مصرف الراجحي، حيث يوفر عروض حصرية على مدار العام فضلاً عن عروض التمويل في شهر رمضان 1443 المبارك، والتي تتضمن مزايا إضافية من أجل تخفيف حمل القرض على المقترض ومن ناحية أخرى تسهيل السداد على أن يقوم العميل بالإفصاح عن الالتزامات الشهرية الحالية عند طلب التمويل.

مزايا تمويل السيارات من بنك الراجحي

جميع منتجات القروض متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

لا يطلب راتب كبير للحصول على التمويل بالتقسيط المرن.

فترات السداد من سنة وحتى 5 سنوات بأقساط تتناسب مع الدخل الشهري للعميل.

متاح تمويل سيارة بدون كفيل للسعوديين والمقيمين (رجال ونساء).

إمكانية السداد المبكر وفق لوائح وأنظمة البنك المركزي السعودي.

متاح عروض تمويل السيارات بدون تحويل الراتب.

يوفر البنك ثلاث عروض تأمين شامل كحد أدنى (متوافق مع الضوابط والأحكام) ويتم اختيار الأقل سعراً من بين العروض.

يمكن للعميل حساب القرض من خلال حاسبة التمويل الإلكتروني بنك الراجحي.

شروط تمويل سيارة بدون كفيل أو تحويل راتب

الحد الأدنى للراتب 2000 ريال سعودي للسعوديين والمقيمين. لا يقل راتب المتقاعدين عن 1.900 ريال. العمر لا يتجاوز 60 سنة و65 سنة للمتقاعدين.

طريقة تقديم طلب تمويل سيارة بدون كفيل أو تحويل راتب بنك الراجحي

تعبئة نموذج طلب قرض سيارة بالتقسيط عبر رابط بنك الراجحي مع رفع المستندات المطلوبة والتي تشمل (عرض سعر سيارة – نموذج تعبئة تمويل سيارة – بطاقة هوية سارية – صورة تأشيرة الإقامة سارية لغير السعوديين – صورة من جواز السفر أو إثبات مصدر دخل للمتقاعد – خطاب تعريف بالراتب مختوم من جهة العمل للجميع – كشف حساب بنكي حديث لآخر ثلاثة أشهر- صورة من رخصة القيادة -) كما يتطلب خطاب تحويل الراتب للعملاء المحولين رواتبهم على بنك الراجحي.