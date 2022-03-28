نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هافال h9 سيارة الدفع الرباعي المتطورة بـ399 ريال شهريًا عروض رمضان للسيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر هافال h9 سيارة دفع رباعي متطورة، بفضل العديد من المعدات الموجودة في السيارة والتي تمنحها قوة من الداخل وجاذبية من الخارج. كل هذا ليس بسبب عجلة القيادة المتعددة الوظائف، ولا أزرار تبديل التروس الإلكترونية ولا ساعة LCD مقاس 7 بوصات. بل يجب ألا ننسى نظام تنقية الهواء، والإضاءة المحيطة ، وتكييف الهواء بثلاث مناطق والمقاعد الجلدية القياسية. كل ذلك إضافة إلى السعر المعقول والكفاءة في استهلاك الوقود بشكل كبير.

تصميم هافال h9

على عكس المظهر الخارجي الذي يحاول خلق شعور بالقوة، يبرز التصميم الداخلي لسيارة هافال H9 الشكل الجديد لراحة فائقة وشعور بالتكنولوجيا. هناك تغييرات في الديكور الداخلي وتكوين الأجهزة الرئيسية للسيارة ، من المظهر العام ، بالإضافة إلى التغييرات الواضحة في مقدمة السيارة والجوانب والجسم لا يزالان وفقًا لتصميم النموذج الحالي. في مقدمة السيارة ، تحتفظ هافال بمصفوفة المصابيح الأمامية LED السابقة مع القدرة على ضبط الشعاع العالي والشعاع المنخفض تلقائيًا. بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا تغيير موضع مصباح الضباب الأصلي على جانبي المصد الأمامي في تصميم أكثر عصرية مع مآخذ هواء وهمية ومصابيح LED. كما أن التصميم الجديد الكامل للمصابيح الأمامية يجعلها أكثر انسجامًا مع هوية السيارة النموذجية الرائدة في هافال.

هافال h9 2022 فل كامل من الداخل

تحتوي منطقة التحكم المركزية الآن على شاشة LCD عالية الدقة مقاس 12.3 بوصة. تعمل هذه الشاشة الكبيرة على تحديث وحدة التحكم المركزية بالكامل ، كما أنها مريحة جدًا للعمل. ومن أجل التطبيق العملي ، تم استبدال الأجزاء المادية الأصلية لمحرك السيارة بصف من أزرار اللمس الوظيفية الموجودة على الجانب الأيسر من الشاشة. وتم تصميم المنطقة الوظيفية بشكل أنيق ومنطقي.

مقاعد السيارة بالكامل ناعمة جدًا، وتشبه إلى حد كبير تويوتا لاند كروزر عندما يتعلق الأمر بالراحة. تحتوي المقاعد الأمامية والخلفية لسيارة الدفع الرباعي الفاخرة ذات الخمسة مقاعد على مقاعد قابلة للتدفئة والتهوية ، كما توفر المقاعد الأمامية أيضًا وظيفة التدليك. فيما يمكن تعديل المقاعد الخلفية ، مما يسمح للركاب الخلفيين بالبقاء في وضع شبه مائل.

سعر هافال 2022 في السعودية

هناك أكثر من إصدار في هافال 2022 هنا سوف نتحدث عن موديل h9 كومفورت الذي يتراوح سعرها ما بين 100 ألف إلى 101 ألف ريال غير شامل الضريبة. فيما يتراوح السعر شامل ضريبة القيمة المضافة ما بين 115 إلى 116 ألف ريال.

عروض رمضان للسيارات

ضمن عروض رمضان للسيارات يمكن تقسيط هافال 2022 فل كامل بأقساط متفاوتة بحسب الدفعة المقدمة والدفعة الأخيرة ومدة التمويل. تبلغ مدة التمويل في العادة 5 سنوات أو 12 شهرًا ويمكن التقسيط على مدى 84 شهرًا أو 7 سنوات. الدفعة الأخيرة لا يجب أن تتجاوز 40% من سعر السيارة. يمكن دفع الضريبة المضافة نقدًا لتقليل القسط الشهري.

في حالة التقسيط بـ400 ريال شهريًا على مدى 84 شهرًا يصبح قيمة الأقساط 33.600 ريال. وتصبح الدفعة الأخيرة 40 ألف ريال بحد أقصى فيما تصل الدفعة المقدمة إلى 26 ألف ريال. يجب كما سبق القول سداد الضريبة المضافة ومعدل الزيادة نقدًا للحصول على قسط مريح.