شروط التمويل الأصغر بدون رسوم بفترة سداد 3 سنوات للمقيمين والسعوديين

تمويل شخصي للمقيمين والمواطنين في المملكة من خلال أقوى وأنجح البنوك والشركات السعودية بأرخص سعر للقسط الشهري، فهناك من يبحث عن أفضل تمويل شخصي ليعطيه مبلغ مالي يساعد في شراء جميع ما يحتاج إليه، وقد قام البنك المركزي السعودي بتقديم عدد من البنوك والشركات التي توفر التمويلات المتنوعة من سيارات أو عقاري أو شخصي، وهناك التمويل الأصغر وهذا التمويل هو الأنسب لك إذا كنت تريد أن تحصل على مبلغ مالي صغير وتقم بسداد في أقل وقت، ولكن هناك بعض من الشروط التي يجب توافرها حتى تحصل على تمويلك في أسرع وقت وبدون تعقيدات، كما أن هناك خدمة للسداد أون لاين من المنزل.

التمويل الأصغر للسعوديين والمقيمين

احصل على تمويلك الأصغر بمبلغ مالي مناسب لك في ظل التوسعات داخل المملكة العربية السعودية، تمويل السلع الاستهلاكية، لتقم من خلاله بسداد بعض من الديون الخاصة بك، أو ترميم المنزل، أو دفع المصروفات الدراسية، أو دفع أقساط متأخره عليك، وسوف يسهل عليك بعض الاحتياجات التي تصعب عليك، والتمويل بدون كفيل ولا رسوم إدارية، وبدون أجور وكالة، فهو يساعدك لتحقيق ما تريد في أقل وقت، ويستمر سداد التمويل حتى ث سنوات بسعر قسط شهري بسيط جدا ويناسب الجميع، وهذه الشركة توفر لك بعض من التمويلات والعروض الأخرى، وهناك تمويل شخصي 300 ألف ريال، الرقم المجاني لشركة اليسر، وتمويل للمتقاعدين بنفس المبلغ، وتمويل تأجيري للسيارات الجديدة والمستعملة، وكل هذا لضمان نجاح مستمر وتقدم ملحوظ في مجال التمويل والحصول على أفضل العروض والخدمات.

شروط التمويل الأصغر

متاح الحصول على التمويل في أسرع وقت وبخدمات مجانية وسريعة، قرض للشباب 60 ألف ريال بدون رسوم، إذا كان المتقدم سعودي الجنسية يجب أن يكون الراتب الشهري لا يقل عن 5000 ريال، وإذا كان غير سعودي فيكون نفس المبلغ، خدمة السداد أون لاين، على أن يكون العمر لا يقل عن 22 عاما ولا يزيد العمر عن 65 عاما، ويصلح التمويل للمتقاعدين بشرط أن يكون العمر 70 عاما والراتب التقاعدي لا يقل عن 1985 ريال، وللموظفين يتوجب عليهم أن يكون العمل بالجهة الحكومي أو الخاص لا تقل عن ثلاثة أشهر، وكل هذا يتم إثباته من خلال تعريف الراتب وإرسال خطاب بالراتب.

كيفية التقديم لطلب التمويل الأصغر

تقدم بطلبك للحصول على التمويل الأصغر بمبلغ 20 ألف ريال للمواطنين و10 ألف ريال للسعوديين، ويكون السداد من خلال خدمة السداد أون لاين التابعة لشركة اليسر للتمويل التأجيري، ويتم تقديم صورة من الهوية الوطنية وتكون مطابقة للأصل، وصورة الإقامة للمقيمين وكشف حساب بنكي لمدة 3 شهور، وتعبئة نموذج طلب التمويل الأصغر من خلال شركة اليسر، وتقديم جميع ما سبق وبعد المراجعة سوف تحصل على تمويلك، كما يمكنك الاتصال برقم خدمة العملاء المجاني 8001160711 لمزيد من المعلومات.