نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درجات الحرارة تصل ٤٥ في هذه المناطق.. الأرصاد السعودية تكشف تفاصيل حالة الطقس أول ١٠ أيام من رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة توقّع عبد الله العصيمي، خبير الطقس والتنبؤات الجوية في المملكة العربية السعودية، حالة الطقس في السعودية خلال أول 10 أيام من شهر رمضان المبارك المقرر أن يحل يوم السبت الموافق 2 أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن الطقس المعتدل مستمر حتى يوم الثلاثاء 29 مارس، ثمّ يتغير تدريجيًّا مع نهاية الأسبوع، وتتحوّل الأجواء إلى صيفية حارة.

الطقس في السعودية خلال أول 10 أيام من رمضان

وأفاد خبير الطقس والتنبؤات الجوية بأن الطقس في السعودية خلال أول 10 أيام من رمضان 1443هـ، من المتوقع أن تسجل فيه درجات الحرارة 40 درجة في بعض مناطق وسط وشمال وغرب المملكة، بينما تصل إلى 45 درجة في الشرقية والكويت والعراق متجاوزة معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام بأكثر من 10 درجات مئوية.

وذكر العصيمي، أنه بالنسبة للأمطار فلا جديد حتى الآن بشأنها، ولا توجد أي توقعات على المديين القريب والمتوسط.

تحذير من خروج الحيات والعقارب والهوام

وحذّر عبد العزيز الحصيني خبير الطقس السعودي، قبل أسبوع، من خروج الحيّات والعقارب والهوام من جحورها، في ظل بعض التقلبات الجوية وسقوط أمطار على أجزاء ومناطق في المملكة.

وأوضح أن الأجواء الحالية خاضعة لما يُسمى بالانقلاب الربيعي الذي يحدث في النصف الشمالي من الكرة الأرضية وتتعامد الشمس فيه على خط الاستواء.

ولفت إلى أنه في فصل الربيع يُمكن تقسيم المناخ، بحث أن أوله يأخذ من خصائص الشتاء من ناحية البرودة ليلًا ومعتدل نهارًا، ووسطه يصبح الليل لطيفا ويميل للحرارة نهارًا، وتكون أجواء آخره معتدلة ليلًا وحارة نهارًا.

درجات الحرارة أول 10 أيام من رمضان قد تصل حاجز 40 درجة في بعض مناطق وسط وشمال وغرب المملكة ومستوى 45 درجة في الشرقية والكويت والعراق متجاوزة بذلك معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من السنة بأكثر من 10 درجات وهو يعبر عن حالة الجفاف الشديد التي نتأثر بها نسأل الله أن يعجل الغيث والفرج pic.twitter.com/Pr7PiOXdfW — عبدالله العصيمي | Abdullah al osaimi (@mdar_aljadi) درجات الحرارة أول 10 أيام من رمضان قد تصل حاجز 40 درجة في بعض مناطق وسط وشمال وغرب المملكة ومستوى 45 درجة في الشرقية والكويت والعراق متجاوزة بذلك معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من السنة بأكثر من 10 درجات وهو يعبر عن حالة الجفاف الشديد التي نتأثر بها نسأل الله أن يعجل الغيث والفرج pic.twitter.com/Pr7PiOXdfW — عبدالله العصيمي | Abdullah al osaimi (@mdar_aljadi) March 27, 2022

طقس السعودية اليوم

وعن طقس السعودية اليوم الاثنين 28 مارس 2022م، فقد أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة بيانًا تحذيرًّا أشار فيه إلى أنه من المتوقع أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحدَ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والرياض والشرقية، تمتد إلى أجزاء من مناطق نجران، وعسير والباحة.

وتوقع المركز أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على جنوب المملكة، بينما تكون السماء صحو إلى غائمة جزئيًّا على جنوب غرب وأجزاء من غرب المملكة، فيما حذّر خبير المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتورعبد الله ‌المسند من موجة برد مُفاجئة قد تضرب البلاد خلال أيام.