شروط التسجيل دعم سكني وخطوات التقديم 1443 للنساء، تتيح لك مبادرة الدعم السكني للنساء فرصة الحصول على وحدة سكنية متكاملة لتحسين مستوى المعيشة، وتم وضع عدد من الشروط من قبل وزارة الإسكان السعودية والتي يشترط توافرها من أجل التقديم على الدعم السكني للسيدات وجعلت اهليتها مرتبطة بحالة السيدة المالية والاجتماعية، وتوفر وزارة الإسكان إمكانية الاستفادة من وحدة سكنية للمطلقة وذلك يتم بعد مرور عامين على تاريخ الطلاق، كما أنه يفرض عليها أن تكون مقيمة داخل المملكة بشكل دائم، أيضاً تستهدف المبادرة الفئات المستحقة للدعم ولكن حددت الدولة بالتنسيق مع وزارة الإسكان بأن الدعم للنساء يتصل بعدد من الأمور الهامة والتي من ضمنها الحالة الاجتماعية والمادية، وعند قيام السيدات بالتقديم على الدعم السكني يتم نقل طلباتهم تلقائيا إلى الإسكان التنموي فهو مهتم أكثر بالفئات الأكثر حاجة.

شروط التسجيل دعم سكني:

لا يتم تقديم المساعدة إلا للأسر التي تستحق المساعدة والتي تتكون من زوج وزوجة وأولاد، وأيضاً الأسر المكونة من أم وأولاد دون الأب لوفاتة، أو الأسرة المكونة من زوج وأولاد لوفاة الأم.

كما يجب تقديم أكثر من ابن في حالة وفاة الأب، وكانت الأم لا تملك الجنسية السعودية.

أيضا شرط أساسي أن يكون سعودي الجنسية للاستفادة من الدعم، ويجب أن يكون مقيم بشكل دائم داخل المملكة مع أسرتة.

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عاماً.

شرط ألا يمتلك أحد أفراد الأسرة وحدة سكنية خاصة قد قام بالحصول عليها من إحدى برامج الدعم.

في النهاية من حق الأرملة الحصول على وحدة سكنية.

خطوات التقديم على الدعم السكني للنساء: