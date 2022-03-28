كم سعر المتر في التعويضات جدة 1443 وفقًا للأمانة العامة بجدة 2022

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نتعرف على سعر المتر في التعويضات جدة هو ما تم الإعلان عنه من خلال الحكومة السعودية، حيث تعمل الحكومة على التخلص من كافة الأحياء العشوائية التي توجد في جدة وغيرها من المدن السعودية، وهو ما يتم من خلاله الوصول إلى رؤية 2030 للمملكة، التي تطمح في الوصول لأرقى المستويات والتقدم في مختلف القطاعات، حتى تصل السعودية إلى المكانة الراقية التي تستحقها خاصةً جدة التي تُعدّ من المناطق السياحية في المملكة، وفي الواقع سوف يتم إعادة تعمير تلك المناطق مرةً أخرى بصورةً حضارية ليس لها مثيل.
سعر المتر في التعويضات جدة 1443
رسميًا لم يتم الإعلان عن سعر المتر في التعويضات في جدة خاصةً لأن التعويض سوف يختلف من الأشخاص الذين لديهم صكوك شرعية عن الأشخاص الذين سيتم تعوضيهم فقط على الأنقاض نظرًا لأن الأراضي غير مملوكة لهم، ولكن يمكنك تقديم طلب تعويض عبر الرابط التالي تعويضات جدة.
تهدف أمانة جدة إلى القضاء بصورة تامة على العشوائيات التي توجد بها، لأن هذه المباني التي تم بنائها بصورة عشوائية تحمل الكثير من الأخطار سواء على السكان بها، أو السكان المحيطين بهم، كما إن مظهرها العام لا يليق بمدينة جدة التي يفد إليها السياح من مختلف الدول؛ لذلك تعمل الحكومة السعودية على بذل الكثير من الجهود من أجل التخلص من كل الأحياء العشوائية، واستبدالها بأحياء منظمة تحتوي على شوارع واسعة ومرصوفة، وتتوفر بها كل أنواع الخدمات التي يحتاج إليها السكان، تابع سعر المتر نزع الملكية في جدة 1443.
أوراق الحصول على تعويضات جدة
سوف تتم الازالة على مرحلتين الأولى سوف ترتكز على إزالة المباني بالمعدات الثقيلة ومن ثم المرحلة الثانية سوف يتم التدقيق في إزالة المنازل في المناطق الغير مملوكة بصكوك كما سوف يتم معاينة طلب التعويض وتقدير المتر بصورة رسمية، وجاءت الاوراق المطلوبة فيما يلي:
- صك ملكية أو صورة طبق الأصل منه علمًا بأنه سوف تتم مراجعته رسميًا.
- أصل وصورة من بطاقة الهوية الشخصية لمالك العقار مع صورة واضحة للمبنى في حال أن توفرت.
- صورة من فتورة الكهرباء مع كافة بيانات مساحة وموقع المبنى.
- تقديم كافة المعلومات المطلوبة بصورة صحيحة في طلب التعويض مع ارفاق رقم تواصل.
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