نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد نزول إيداع راتب الضمان المطور “رمضان 1443” شروط قبول أهلية الاستحقاق بالحد المانع في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى موعد صرف ونزول إيداع راتب مستحقي الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa وأسباب رفض طلب قبول الأهلية وما هي شروطها، ومتى ينزل معاش الضمان لهذا الشهر، هي من أهم الأسئلة التي يترقب إجابتها جميع ن قاموا بالتسجيل على رابط موقع الضمان المطور الجديد في الوقت الراهن، وكذلك كيفية وطريقة وخطوات التسجيل على موقع الضمان التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك للحصول على الدعم المادي المُقدم من الحكومة السعودية، وسنستعرض اليوم الإجابة على تساؤل (كم باقي على راتب الضمان؟)، وكذاك توضيح وشرح مشهد الضمان الاجتماعي، وطريقة الدخول على رابط موقع منصة الضمان المطور التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.

متى موعد نزول إيداع راتب الضمان المطور “رمضان 1443”

أما عن موعد صرف رواتب الضمان لهذا الشهر فمن المرجح خلال الساعات القادمة صرف وإيداع ونزول الدفعة الثانية وفق ما أعلنته منصة الدعم والحماية، وحسب مصدر مسؤول بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والذي صرح بأن الدفعة يتم مراجعتها وتدقيق بيانات من قاموا بالتسجيل وتحديث بيناتهم، ومطابقة الشروط والضوابط على كل حالة لبيان مدى أهليتها لاستحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

موعد إيداع وصرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد المطور والقديم

يتم صرف إيداع راتب الضمان الاجتماعي الشهر القادم صبيحة يوم الأحد 2 رمضان 1443، الموافق 3 أبريل 2022، وبدأت تتضح بعض المطالبات بالعمل على تقديم موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي للمستحقين لدعم وزارة الموارد البشرية، وأن يكون موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد والقديم قبل بداية شهر رمضان، لقضاء الاحتياجات المعيشية من السلع الخاصة بالشهر الكريم.

ومن الجدير بالذكر أن هدف الحكومة السعودية من نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis.hrsd.gov.sa هو في الأساس يعتمد على العمل على تحول المجتمع السعودي من مجتمع حاجة ينتظر الدعم المادي، إلى مجتمع منتج، وذلك من خلال برامج التأهيل والتمويل التي تُتيحها وزارة الموارد البشرية، والتي تُمكن من الاستقلال المالي للأسرة السعودية، وذلك من خلال تقديم عروض وفرص العمل المناسبة بعد التأهيل وتنمية مهارات وقرادات أفراد الأسر السعودية، وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والجهات ذات الصلة.

موعد صرف ونزول إيداع راتب مستحقي الضمان المطور لهذا الشهر

وبناء على ما سبق سوف تصل رسائل نصية لمن تم فحصهم بالدفعة الثانية، وتفيد تلك الرسائل بالأهلية أو عدم الأهلية لاستحقاقات الدعم المُقدم من وزارة الموارد البشرية، كما تفيد تلك الرسائل بموعد إيداع ونزول راتب الضمان في الحسابات البنكية لمستحقي راتب الضمان، هذا وقد تم صرف رواتب الضمان الاجتماعي للدفعة الأولى منذ ما يقرب من أسبوع، حيث تم إعلان عن تقدم أكثر من 220 ألف أسرة للاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وكذلك تم الإعلان عن إرسال رسائل نصية لعدد 72 ألف أسرة تم قبولهم بالبرنامج الجديد المطور، هذا وسيتم تقسيم جميع من تقدم إلى دفعات يتم الإعلان تدريجياً عن أهلية واستحقاقا كل دفعة من هذه الدفعات.

الفرق بين نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور والنظام القديم

ويجب أن ننوه إلى أن الفرق بين النظام الجديد المطور sbis.hrsd.gov.sa والنظام السابق، يتلخص كونه نظام أسر وليس نظام أفراد، ويسعى النظام الجديد لشمول فئات أكثر من المجتمع السعودي، وذلك بتغطية مظلة الحماية الاجتماعية السعودية لهم، كما سيتم مراعاة حالة بعض الفئات، وكم الجدير بالذكر أن النظام الجديد المطور معيار الدخل هو المعيار الرئيسي المحدد للقبول والاستحقاق وشمول الأسرة براتب الضمان الاجتماعي المطور، وتم تحديد حد مانع لاستحقاق معاش الضمان والحد المانع الذي أقرته وزارة الموارد البشرية يتلخص في الجدول التالي.

الحد المانع للتأهل لصرف معاش الضمان 1443 وفق عدد أفراد الأسرة ودخلها المادي

عدد أفراد الأسرة الاستحقاق النقدي بالريال شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي بالريال شهريا

1 1000 2001 2 1285 2570 3 1570 3140 4 1855 3710 5 2140 4280 6 2420 4840 7 2710 5420 8 3000 6000 9 3280 6560 10 3560 7120 12 3840 7680 13 4130 8260 13 4410 8820 14 4700 9400 15 5000 10000 ويهدف الضمان الاجتماعي المطور الجديد إلى توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الأشد حاجة من محدودي الدخل، وذلك باعتبار أن 62% من معاش الضمان الاجتماعي هو تكاليف الغذاء والسكن الذي تتشارك فيه الأسرة الواحدة، على أن يتم تطبيق النظام المطور الجديد تدريجياً وإعلان نتائج الأهلية تدريجياً، أما عن سبب تأخير الإعلان عن نتائج الأهلية فهو التدقيق والمراجعة للبيانات التي تم تسجيلها من قبل المواطنين على رابط موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية. هل يتأثر المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي القديم بالنظام الجديد المطور أما بخصوص المسجلين سابقا في النظام القديم السابق فلن يتأثروا بنظام الذمان الاجتماعي الجديد المطور، وذلك حسب ما صرح به مصدر مسؤول، ولكن تم وضع خطة لنقلهم للنظام الجديد المطور، وسيتم تنفيذ هذه الخطة على مراحل تدريجية، وسيتم مراعاة الفئات المحتاجة من كبار السن والمُطلقات والأرامل لشملهم النظام الجديد، وإيجاد فرص تساعدهم في التمتع بحياة كريمة.

شروط الاستحقاق والأهلية لصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

يجب أن يكون مقدم طلب الاستحقاق من مواطني المملكة أو من حاملي بطاقات التنقل.

الإقامة يشكل دائم على الأراضي السعودية

لا يزيد الخل للفرد أو الأسرة عن الحد الأدنى المُحتسب للضمان الاجتماعي، والذي أعلنته الوزارة بمبلغ 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريال لكل فرد من أبناء تلك الأسرة.

الالتزام بالمتطلبات الخاصة بالصحة والتعليم وبرامج التأهيل والتدريب المؤهل للتوظيف.

متابعة الاطلاع بشكل دائم على منصات التوظيف المعتمدة لإيجاد فرصة عمل تتناسب مع مؤهلات ومهارات وقدرات أفراد الأسرة.

أن يكون الراغب في التقديم غير مُقيم في مراكز الإيواء الحكومية.

عدم امتلاك المتقدم أ أفراد أسرته لأصول عقارية أو أراضي باهظة القيمة.

رقم هاتف الضمان الاجتماعي المطور المجاني الموحد وطرق التواصل

وضع الأرامل والمطلقات والأيتام وذوي الاجتياحات الخاصة والنساء في نظام الضمان الاجتماعي المطور

أما عن حقوق الأرامل والمطلقات والأيتام والمهجورات وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء الأكبر من 35 سنة اللاتي ليس لهن دخل غير راتب الضمان الاجتماعي، فالنظام الجديد المطور راعى جميع تلك الفئات، كما سيتم دعمهم ببرامج حماية اجتماعية مستقلة خاصة بهم، فالدخل سيكون أيضا مُحدد لاستحقاق تلك الفئات، ولكم من خلال الأسرة، حيث انه في حال كان دخل الأسرة اقل من الحد المانع، فسيتم شمولهم بغض النظر عن الحالة الاجتماعية.

دور منصة الدعم والحماية الاجتماعية في دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي

وتجدر الإشارة إلى أن منظومة الضمان الاجتماعي المطور الجديد قد بدأ تفعيل التسجيل الإلكتروني في نظام الضمان الاجتماعي المطور، وذلك منذ شهر نوفمبر الماضي، وذلك بهدف إزالة التشوهات في النظام السابق، حيث تم وضع شروط وضوابط ومعايير جديدة يُراعى فيها وصول دعم الحكومة السعودية للمستحقين من الفئات الأشد حاجة ومحدودة الدخل، وتهدف منظومة الضمان الاجتماعي المطور أن تكون المظلة الحقيقية للحماية الاجتماعية بالمملكة السعودية.

كيفية التسجيل في موقع نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور sbis hrsd gov sa

زيارة رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa للضمان الاجتماعي المطور الجديد .

. اختيار أيقونة تسجيل جديد من الصفحة الرئيسية.

كتابة رقم الهوية الوطنية “رقم السجل المدني” في الحقل المُخصص لذلك.

إدخال تاريخ ميلاد رب الأسرة.

تسجيل رقم الهاتف الجوال للتواصل.

إنشاء كلمة مرور خاصة بك.

وضع علامة صح على عبارة الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على أيقونة تسجيل.

سيصلك كود التفعيل على هاتفك الجوال الذي قمت بإدخاله.

أدخل كود التفعيل حتى يتم توثيق رقم الهاتف وبطه بحسابك.

للدخول إلى حسابك يكون برقم الهوية وكلمة المرور التي أنشأتها عند التسجيل.

بذلك تكون قد امتلكت حساب خاص بك على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

صرف وإيداع دفعات الرواتب لمستحقي الضمان المطور عقب قبول الأهلية

ويجب أن ننوه إلى أم شرط قبول الأهلية sso.hrsd.gov.sa لابد من توافره لصرف معاش الضمان المطور لشهر فبراير 2022 لذلك على كل من تم رفض أهليته أن يتقدم باعتراض على رفض الأهلية خلال ثلاثون يوم من تاريخ أغلانه بنتيجة أهليته، أما من تم رفض أهليته لوجود أخطاء في البيانات التي قام بتسجيلها فعليه سرعة تصحيح البيانات التي قام بتسجيلها.

موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور sbis وإيداعه بالبنوك

أسباب رفض الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

أن يكون دخل الأسرة مجتمعة أعلى من الحد المانع الذي حددته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

قيام رب الأسرة بتسجيل بيانات غير صحيحة لا تتطابق مع بيناته على قاعدة البيانات الحكومية.

عدم استكمال التسجيل بصحيح المعلومات والبينات.

عدم تحري الدقة في تسجيل رقم الهاتف مما يجعل التواصل بالرسائل النصية منعدم.

يجب التسجيل على رابط التسجيل الجديد غلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وليس على الرابط القديم.

متى موعد نزول إيداعات راتب الضمان (الدفعة الثالثة)

أجاب مصدر مسؤول باللجنة الخاصة بفحص طلبات المتقدين للحصول على دعم برنامج الضمان الاجتماعي المطور، حيث صرح بأن عمل اللجنة يتم على قدم وساق، وذلك إنجاز مهمة لجنة دراسة الطلبات، وأضاف إلى أن اللجنة قد أصدرت الدفعتين السابقتين في وقت قياسي، وفور انتهاء عمل لجنة دراسة الطلبات سيتم اعتماد نتيجة الأهلية للدفعة الثالثة، وبعدها سيتم نزول وصرف رواتب المتأهلين لاستحقاق الدعم في الحسابات المصرفية الخاصة بهم، كما سيتم إرسال رسائل نصية على هواتفهم الجوالة، ومن المتوقع أن يتم نزول راتب الضمان للدفعة الثالثة بنهاية الأسبوع الحالي، وسيتم نزول باق الدفعات وفق جدول زمني يحدد موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور تدريجيا.

تعديل طلب الضمان المطور وتصحيح البيانات الخاطئة التي تم تسجيلها

زيارة رابط حسابك على الضمان الاجتماعي المطور

النقر على أيقونة التذاكر أعلى يسار الصفحة

الضغط على إنشاء تذكرة جديدة.

تختار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

اختار رفع الطلب.

ثم تختار عدم القدرة على “حسب نوع الخطأ أو “عدم إضافة بيان معين لم تقم به عند التسجيل في البداية”.

تكتب وصف للمشكلة التي تواجهك.

الضغط على أيقونة إرسال.

ستظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة أنها قيد المعالجة.

سيتم الرد على التذكرة خلال أيام.

في حال لم تستفد من الإجابة بالرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة للاستيضاح أكثر.

طريقة الاستعلام عن الأهلية وتسجيل مستفيد جديد على رابط الضمان المطور عبر المنصة الوطنية الموحدة)

يتم عمل حساب جديد للمستخدم عبر “بوابة النفاذ الوطني الموحدة“. يبدأ المستخدم بالحصول على رقم السجل المدني ورقم سري. يتم الدخول على “رابط الضمان الاجتماعي المطور“. يقوم المستخدم باتباع كافة الخطوات المطلوبة والالتزام بالمعايير. للاستفسار المباشر يمكن الاتصال والاستعلام على رقم 1119.

هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته، خاصة الفئات من الأسر الأشد حاجة التي تستظل تحت مظلة الحماية الاجتماعية السعودية الحكومية، هذا ومن المتوقغ سخاء المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر رمضان هذا العام.

وتجدر الإشارة إلى ما وضعته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من شروط ومعايير وضوابط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور، والتي تُحقق هدف الوزارة في وصول الدعم للفئات الأولى برعاية الحكومة السعودية من الأسر الأشد حاجة، والشرط الأساسي هو إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها، وذلك بدون النظر للحالة الاجتماعية، حيث سيتم صرف وإبداع راتب الضمان طبق جدول زمني لصرف معاش الضمان تدريجياً، أما عن الضوابط والشروط الخاصة بالاستحقاق والأهلية فتتلخص في التالي:

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