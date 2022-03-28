حجز تذاكر قطار الحرمين السريع 2022 وأسعار التذاكر

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عمر شويل - جدة يفضل الكثير من الحجاج التنقل من مكة إلى المدينة المنورة عبر القطار حيث أنه يوفر الوقت والمال في نفس الوقت، لهذا يعتبر قطار الحرمين السريع من أفضل الخدمات التي توفرها المملكة العربية السعودية للمواطنين، حيث أصبح بإمكانهم التنقل عبر القطار بسهولة كبيرة، كما أصبح من السهل جدا حجز تذاكر قطار الحرمين السريع 2022 عبر المواقع الالكترونية دون الحاجة إلى تكبد العناء.

قطار الحرمين السريع

يعد قطار الحرمين طفرة كبيرة في المملكة العربية السعودية إذ يسهل من خلاله المرور عبر خمس محطات وهم (مكة ووسط جدة، مطار الملك عبد العزيز بجدة، مدينة الملك عبد الله والمدينة المنورة)، كما أن القطار يوفر أكثر من نص الوقت حيث كان يستغرق الراكب أكثر من أربعة ساعات أثناء الذهاب بالسيارة من مكة إلى المدينة المنورة بينما تقلص الوقت عبر القطار لكي يصبح ساعتان فقط.

تتعدد مميزات قطار الحرمين السريع حيث أنه يوفر خدمة الانترنت للركاب، كما أنه يعمل في مختلف درجات الحرارة سواء 5 تحت الصفر أو 55 درجة مئوية وهذا يميزه عن قطارات العالم، كما أنه الأطول من حيث المسار وهو يتكون من خط حديدي مزدوج، ونجد أن قطار الحرمين السريع يعد الأمثل لدى المواطنين في السعودية كما أن تكلفة السفر به تعتبر مناسبة إلى الجميع حيث أن به أكثر من درجة.

أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع 2022

تختلف درجات قطار الحرمين السريع ولهذا فيختلف أيضا سعر التذكرة حيث يبلغ سعر تذكرة السفر من مكة إلى جدة 50 ريال سعودية لرجال الأعمال و40 ريال سعودي لأصحاب الدرجة الاقتصادية، بينما تكلفة السفر من مكة إلى المدينة الاقتصادية 110 ريال سعودي لرجال الأعمال و85 ريال للدرجة الاقتصادية.

يبلغ سعر التذكرة من مكة إلى المدينة، قيمة 250 ريال، وذلك بالنسبة لمقصورة رجال الأعمال، بينما الدرجة الاقتصادية فتبلغ تذكرتها 150 ريال.

أما عن السفر من جدة إلى المدينة المنورة فهو يتكلف 210 ريال سعودي لدرجة رجال الأعمال و125 ريال سعودي للدرجة الاقتصادية.

حجز تذاكر قطار الحرمين السريع 2022

أصدرت الشركة المختصة بقطار الحرمين السريع تطبيق الكتروني يسهل من خلاله حجز تذاكر السفر ومعرفة مواعيد القطار وأسعار التذاكر، وذلك حرصا منها على راحة المواطنين وتوفيرا للجهد والوقت، ومن الجدير بالذكر أن القطار يستوعب 417 راكبا، كما أنه ينطلق منذ الساعة الثامنة صباحا وتتعدد الرحلات لتناسب جميع المسافرين.