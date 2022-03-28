نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط المطلقات في الضمان الاجتماعي والعزباء ومصيرهم في الضمان الاجتماعي في المقال التالي
عمر شويل - جدة شروط المطلقات في الضمان الاجتماعي التي تم النص عليها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتحديد . مصير المطلقات في الضمان الاجتماعي الجديد كما يتم التساؤل بعد أن تم وضع تلك الشروط هل هناك . الحالات ألمستثناه من الضمان الاجتماعي والتي يمكن لتلك الحالات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد . وفقاً لبعض الضوابط المنصوص عليها من الوزارة كذلك بجانب أيضاً أنه تم توضيح الشروط . الخاصة بالضمان الاجتماعي للعزباء والمتزوجات أيضاً علي موقع الوزارة . كما أنه عبر موقع الوزارة يمكن الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي . لكافة الفئات المشار لها وهل لهم حق الصرف من عدمه لدعم الضمان الاجتماعي . وذلك ما سنوضحه في سطور مقال اليوم “بموقع ثقفني” .
شروط المطلقات في الضمان الاجتماعي المعلنة من وزارة الموارد البشرية
تم التنويه في وقت سابق من وزارة الموارد البشرية بأن مصير المطلقات في الضمان الاجتماعي الجديد . والمثبت حالتهم بأنهم يقيمون بشكل دائم داخل مسكن واحد مع أسرهم داخل السعودية . تلك الحالات لا يحق لهم صرف الضمان الاجتماعي المطور وذلك يرجع إلي أن المسكن الواحد للمطلقة مع أسرتها . هو أحد الأركان المنظمة والمانعة لعدم استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد . كما أن المسكن الواحد يترتب عليه بحساب ما يتم الحصول عليه من الدخل الشهري الخاص بالمطلقة . كذلك بجانب أذأ ما رغبت المطلقة في التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد وصرف مبلغ الضمان الاجتماعي . يجب عليها أثبات إقامتها في مسكن مستقل ولكن أن ثبت أنها تقيم مع أسرتها وتقوم الأسرة بتحمل النفقات الخاصة بها لا تستحق دعم الضمان الاجتماعي . وفي سطور مقال اليوم القادمة من “موقع ثقفني” سنتعرف علي تفاصيل أخري للشروط .
الشروط الخاصة في التسجيل بالضمان الاجتماعي الخاصة بالمتزوجات
بعد أن تم عرض شروط المطلقات في الضمان الاجتماعي في السطور السابقة نعرض الشروط الخاصة بالمتزوجات كالآتي :-
- يحق للمتزوجة الضمان الاجتماعي في حالة ثبوت فقد زوجها ولديها أطفال .
- كما أن يحق للمتزوجة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد والحصول علي الدعم أذأ ما كان الزوج مدمناً .
- كذلك من حق المتزوجة صرف الضمان الاجتماعي لها في حالة غياب الزوج لأسباب الفقد أو لأي سبب مجهول .
- كما يصرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد لكل أمرأة ليس لديها سجل تجاري أو أي رخصة تجارية .
- أذأ ما كان عمر المرأة تجاوز عمر 60 عاماً يحق لها صرف دعم الضمان الاجتماعي .
- كذلك بجانب أذأ ما ثبت عدم مقدرة الزوج علي العمل يتم صرف الضمان الاجتماعي للمتزوجة .
حالات المطلقات التي يحق لها صرف الضمان الاجتماعي والشروط الخاصة بهم
في السطور السابقة عرضنا ما يمنع المطلقة من صرف الضمان الاجتماعي المطور وخلال سطور مقال “موقع ثقفني” التالية . نتعرف علي حالات المطلقات التي يحق لها الضمان الاجتماعي كالآتي :-
- إقامة المطلقة داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم .
- كما يصرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد لكل من تحمل الجنسية السعودية .
- كذلك يحق للمطلقة الحصول علي الضمان الاجتماعي أن كان طليقها سعودي الجنسية .
- يجب أثبات أن ليس هناك أي دخل شهري أو عمل حصلت عليه المطلقة لكي ما يحق له صرف الضمان الاجتماعي .
- تحصل المطلقة علي الضمان الاجتماعي في حالة عدم قيامها بالزواج مرة أخري .
- شرط أساسي في التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد والحصول علي الدعم عدم جواز المطلقة عمر 65 عام .
- خلال سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي الحالات ألمستثناه من الضمان الاجتماعي للمرأة .
الحالات ألمستثناه من الضمان الاجتماعي
بعد أن تم توضيح شروط المطلقات في الضمان الاجتماعي عبر الوزارة تم أيضاً التنويه عن . الحالات ألمستثناه من الضمان الاجتماعي وهي كالآتي :-
- كل من تحمل بطاقة تنقل وتكون سارية المفعول داخل المملكة العربية السعودية يحق لها الضمان الاجتماعي .
- كما يحق للمرأة المطلقة أو المرأة الأرملة صرف الضمان الاجتماعي بجانب أيضاً كافة الأيتام .
- كذلك يحق لكل من هم ذوي الإعاقة الحصول علي دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد .
- تلك هي الحالات ألمستثناه من الضمان الاجتماعي ويحق لهم صرف الدعم .
الشروط الخاصة في التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد للعزباء
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي للمرأة المطلقة تختلف عن شروط تسجيل الضمان الاجتماعي للعزباء ونعرضها كالآتي :-
- شرط الإقامة داخل السعودية بشكل دائم .
- كما تحصل العزباء علي الضمان الاجتماعي المطور الجديد شرط أن تكون سعودية الجنسية .
- كذلك يجب أن يكون والد العزباء متوفياً لصرف الضمان الاجتماعي وتكون والدتها مقيمة بالسعودية .
- لا يكون للعزباء أي عائل يقوم بالصرف عليها لكي ما تستحق دعم الضمان الاجتماعي .
- كما في حالة أن العزباء قد أصيبت بأي إعاقة أو أي مرض يمنعها عن القيام بالعمل يتم صرف الضمان الاجتماعي لها .
- تلك كانت الشروط الخاصة بصرف الضمان الاجتماعي للعزباء المنصوص عليها من وزارة الموارد البشرية .
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شروط المطلقات في الضمان الاجتماعي التي تحدد مصير أي أمرأة مطلقة داخل السعودية أذأ ما كان يحق لها صرف الضمان . الاجتماعي المطور الجديد من عدمه ذلك ما تم عرضه داخل مقال اليوم “بموقع ثقفني” .
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