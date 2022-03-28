للمرضات والعمالة المنزلية.. كم تكلفة الاستقدام من فيتنام إلى السعودية

صرحت المملكة العربية السعودية عن وضع ضوابط وأحكام حول تكلفة الاستقدام، لهذا يرغب الكثيرون في معرفة كم تكلفة الاستقدام من فيتنام إلى السعودية، وذلك لأن تبعًا للشروط والأحكام الجديدة فقد تم تحديد تكلفة خاصة باستقدام العمالة المنزلية على حسب كل بلد، وقد تم وضع تلك الشروط من قبل وزارة العمل بالسعودية لكي يتم ضبط شئون العمالة المنزلية في كافة البلاد.

كم تكلفة الاستقدام من فيتنام إلى السعودية

أعلنت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية عن تحديد كم تكلفة الاستقدام من فيتنام إلى السعودية، حيث أنه تم التصريح بأنها قد تصل إلى نحو 18 ألف ريال سعودي ويمكن أن تزيد أو تنقص تلك التكلفة على حسب المهنة التي تم تسجيلها في عقد الاستقدام للمملكة العربية السعودية، كما أنه تم التصريح بتوفير بوابة مساند الإلكترونية لتمكين الجميع من دفع تكلفة استقدام العمالة المنزلية.

وقد تم حصر مبلغ الاستقدام من فيتنام إلى المملكة العربية السعودية في النحو التالي:

في الواقع أن معدل أسعار استقدام العمالة المنزلية من فيتنام إلى السعودية للنساء تبدأ من 7000 ريال سعودي.

أما بالنسبة لتكلفة أستقدام العمالة المنزلية من فيتنام إلى المملكة العربية السعودية للرجال قد تصل إلى نحو 12000 ريال سعودي.

بينما قد تصل تكلفة استقدام سائق خاص إلى السعودية حوالى 15000 ريال سعودي.

بجانب أن تكلفة استقدام عمالة من فيتنام بمهنة طهاة وطباخين قد تتراوح ما بين 10000 إلى 15000 ريال سعودي.

بالإضافة إلى أن أسعار استقدام ممرضات منزلية من فيتنام إلى المملكة قد تتراوح ما بين 8500 إلى 22 ألف ريال سعودي.

طريقة الاستقدام من فيتنام عبر منصة مساند

أصبح الآن من السهل جدًا استقدام العمالة المنزلية من فيتنام إلى المملكة العربية السعودية إلكترونيًا، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية: