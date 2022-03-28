“الدعم الغذائي” رابط hrsd.gov.sa تسجيل طلب سلة غذائية من الجمعيات الخيرية 1443 ومحتوى السلة الغذائية

بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك وطرح عددٍ كبير من اشكال الدعم الغذائي للأسر الفقيرة من قبل الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية، يهتم الكثير من الأشخاص بالتعرف على رابط تسجيل طلب سلة غذائية، وذلك للحصول على السلة الغذائية التي جاءت تتضمن العديد من السلع الغذائية الأساسية التي يحتاج اليها الأسر الفقيرة على مدار شهر رمضان، والتي يتم تقديمها من قبل عدد كبير من الجمعيات الخيرية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط تسجيل طلب سلة غذائية 1443 من خلال الجمعيات الخيرية.

تسجيل طلب سلة غذائية 1443

تساهم منصة احسان الالكترونية في عرض مجموعة من السلال الغذائية التي يتم تقديمها من قبل المؤسسات والجمعيات الخيرية في جميع انحاء المملكة العربية السعودية، حيث تتيح الأشخاص المستحقين للحصول على السلة الغذائية من الاسر الفقيرة والأكثر احتياجا في المملكة العربية السعودية التقديم الكترونيا بطلب الحصول على السلة الغذائية، حيث يتم تقديم هذه السلة اما مرة واحدة او اكثر من مرة للأسر المحتاجة للدعم.

رابط تسجيل طلب سلة غذائية من الجمعيات الخيرية 1443

وقد تم تفعيل رابط الالكتروني مباشر يمكن من خلاله التسجيل الكترونيا من قبل المستحقين للحصول على دعم السلة الغذائية المقدمة في شهر رمضان، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا الدخول الى موقع وزارة الموارد البشرية السعودية لاختيار المؤسسة المختارة ومن ثم تحديد خدمة الحصول على السلة الغذائية.

لاختيار المؤسسة المختارة ومن ثم تحديد خدمة الحصول على السلة الغذائية. أو من خلال الدخول الى منصة احسان التي تتعاون مع المؤسسات الخيرية المختلفة لتقديم الدعم.

يتم التسجيل من خلال ادخال بيانات المستخدم من حيث العنوان والبيانات الشخصية.

محتوى السلة الغذائية 2022 من الجمعيات الخيرية

وتقدم الجمعيات الخيرية المختلفة عددٍ كبير من السلال الغذائية المقرر ان يتم طرحها في شهر ضمان المبارك لجميع المستفيدين من الاسر الفقيرة، حيث تتضمن السلة الغذائية الواحدة عدد كبير من السلع الغذائية الاساسية التي تمثل اهمية كبيرة لكل الأسر، كما تم تحديد بعض المعايير التي يتم بناء عليها توزيع السلة الغذائية والتي يتم تقديمها أكثر من مرة بناء على الحالة المادية للأسرة.