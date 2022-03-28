الجوازات: طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة السعودية برقم الإقامة فقط دائما تطلع حكومة المملكة إلى تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين على ارض المملكة تسهيلا لاجراءات استخراج الأوراق من المكاتب المخصصة لذلك و من اهم أو اشهر الخدمات المقدمة الاستعلام عن صلاحية إقامة المقيمين في المملكة عبر منصة ابشر الخدمية في الفترة الماضية قد فرضت السلطات الحكومية غرامات تأخير على الذين تأخروا في تجديد إقامتهم الخاصة بهم في الموعد المحدد لها لذالك حرص الأفراد المقيمين في المملكة علي التسجيل في منصة ابشر الإلكترونية من أجل الاستعلام عن موعد التجديد الخاص بهم وقد أعلنت الحكومة انه في حالة تأخير المقيم علي أراضي المملكة إقامته الخاصة به قبل الموعد المحدد لها سوف يعرض نفسه للترحيل خارج البلاد هنا سنتعرف إلى طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة فقط.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني بمنصة ابشر.

قم بالبحث عن الخدمات الموجودة بالمنصة من بينها

خدمة الاستعلام عن الإقامة.

قم بإدخال رقم الإقامة الخاص بالمستخدم ورقم التحقيق.

سوف يظهر لك الموقع كافة المعلومات والبيانات الخاصة بإقامتك.

كيفية الاستعلام عن أصدار إقامة عن طريق رقم الحدود

أطلقت مدريده الجوازات خدمة أصدار الإقامة السعودية عبر منصة ابشر الخدمية وذلك عن طريق استخدام رقم الحدود الخاصة بالمقيم تابع معنا الخطوات الأتية:

الذهاب إلى موقع ابشر الإلكتروني. ثم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية. وبعد قم باختيار خدمات الجوازات. ثم قم بالنقر على خدمة أصدار إقامة.

ما هي غرامة تأخير تجديد الإقامة

أعدت السلطات السعودية قوانين من شانها حفظ حقوق البلاد وأيضا المقيم فيجب الالتزام بها وذلك بتجديد صلاحيه الإقامة قبل انتهاءها وقد نوهت الحكومة على ضرورة دفع المخالفة في موعدها.

في حالة التأخير للمرة الأولي عن موعد التجديد يقوم المقيم بدفع غرامة و قدرها 500 ريال سعودي.

و في حالة المخالفة للمرة الثانيه من قبل المقيم يقوم بدفع غرامة وقدرها 1000 ريال سعودي.

أما في الحالة الثالثة والأخيرة وعند تعمد المقيم في عدم تجديد الإقامة يصل الأمر إلى ترحيل المقيم على الفور خارج أراضي المملكة.

الاستعلام عن صلاحية خروج وعودة برقم الهوية

الاستعلام عن صلاحية الخروج والعودة للمقيم برقم الهوية الدخول علي موقع وزارة الداخلية من خلال ابشر الإلكتروني. سوف يعرض أمامك الموقع العديد من الخدمات الإلكترونية قم بالضغط على خدمة الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة مع رقم التعريف. سوف يتم ينقلك الموقع إلى صفحة إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة. قم بكتابة رقم تعريف الكفيل و رقم تصريح الإقامة.

ثم ادخل كافة البيانات الأخري المطلوبة ثم الضغط فوق أيقونة العرض.